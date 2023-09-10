عروس مصرية تثير الجدل بما فعلته بأقدام زوجها أمام الحضور في زفافهما! (فيديو)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعروس ، عبرت عن حبها وسعادتها بزواجها، بتقبيل قدم عريسها.

وظهرت العروس التي لم تعرف جنسيتها، ورجح الناشطون أنها عروس مصرية، وهي تنزل على الأرض، لتقبل قدم عريسها.

لم يمانع

ثم نهضت الفتاة وقامت باحتضان وتقبيل عريسها الذي لم يمانع تقبيل قدمه.

وأثار الموقف جدلاً بين الناشطين، ما بين من رأى أنه تصرف طبيعي وطريقة للتعبير عن الحب، بينما اعترض آخرون ورأوا أنه إهانة للمرأة.

انتقادات

وجاء في التعليقات: ” بكرا يوم تطلق منه تقول هو كان غاصبني اعمل كدة.. النوعيات هاذي لا تمثل الشعب المصري العظيم نحن نمر باخطر مرحلة في حياة الشعوب العربية”.

وكتب آخر: ” هذا ذل مو حب ! ما في انسان يحب ينذل بهالطريقة الا المازوخي الي يحب ينضرب بالجزمة”.

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وكتب ثالث: ” يعني لو عشرة عمر اقول شايفه منه الخير.. اقول يمكن ابو عيالها كيفها.. بس توك ماشفتي خيره من شره”.

ومن ناحية دينية، قال رابع :” الانحناء مايجوز الا لله اما هذي تبي تسوي لفت نظر فقط”.

زوجة حسن شاكوش

واستذكر آخرون سجدة ريم طارق زوجة مؤدي المهرجانات المصري، حسن شاكوش، له في زفافهما، وطلاقهما بعد فترة قصيرة.

ورغم أنّها سجدت في حفل زفافها شكراً لله على زواجها منه، اتهمت ريم طارق ، حسن شاكوش، بطردها من المنزل والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها.

وانتهى الأمر بالطلاق رسمياً بينهما قبل أيام.