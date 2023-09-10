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رأي صادم لـ خالد يوسف عن المثلية الجنسية.. هل تحول هوسه بالنساء إلى الرجال؟!

خالد يوسف كان خارج مصر وقت تسريب مقاطع فاضحة له مع عدة فتيات أبرزهن منى فاروق وشيماء الحاج

كتب رفيف عبدالله
رأي صادم لـ خالد يوسف عن المثلية الجنسية.. هل تحول هوسه بالنساء إلى الرجال؟!
خالد يوسف
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وطن– أثار المخرج المصري خالد يوسف، الجدل، برأيه حول المثلية الجنسية، واتهام شبكة “نتفليكس”، بالترويج لها.

وقال خالد يوسف خلال استضافته في برنامج “محل نقاش” المذاع عبر قناة “العربية“، إنه يدافع عن الحريات الشخصية، ولكن ليس بما يخالف تقاليدنا كعرب.

هذه آراء

وأضاف: “منظومة القيم التي تروّج لها منصة نتفليكس بكل تأكيد أنا كعربي ينتمي للثقافة ومنظومة القيم العربية لا أوافق عليها.. لكني أكفل لهم حق تقديم منظومة القيم بالطريقة التي يرونها”.

وتابع خالد يوسف الذي عرف بفضائحه الجنسية مع النساء: “لا أحد يقدر على المنع.. لكن حتى لو أقدر عليه من حقهم أن يروجوا لثقافة ومنظومة قيم معينة، كما أن من حقي أن أروج لثقافة معينة.. وممكن هو يقول عني رجعي متخلف، وأنا أقول عنه منحل، هذه آراء”.

وحول ترويج “نتفليكس” للمثلية الجنسية، أجاب المخرج المصري: “الناس قالبة الدنيا على إن نتفليكس تروج للمثلية الجنسية. وفي فرق بين إن المجتمع الغربي يحاول تقبل فكرة الاختلاف وأنا مع هذا جدًا.. وحتى لو في مجتمعنا في حد مختلف لابد نحاول نستوعبه، وبين إني أصنع الاختلاف وأروّج لمنظومة الشذوذ وهذا ما أرفضه”.

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خالد يوسف والمثلية الجنسية
فضيحة منى فاروق وخالد يوسف

وأضاف: “الترويج يعني أعمل أفلام للأطفال تخليهم بدل ما يتقبلوهم ولا يتنمروا عليهم أخلي الولد والبنت عندهم أشواق يكونوا مختلفين”.

مقاطع خالد يوسف

يذكر أن خالد يوسف كان خارج مصر وقت تسريب مقاطع فاضحة له مع عدة فتيات، أبرزهن منى فاروق وشيماء الحاج.

وتسببت المقاطع بحبس منى وشيماء لفترة قبل الإفراج عنهما عام 2019.

المصدررصد ومتابعة وطن

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