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حزين وغاضب.. هذا ما فعله ملك المغرب في أول ظهور له عقب كارثة الزلزال (شاهد)

كتب محمد أمين ميرة
حزين وغاضب.. هذا ما فعله ملك المغرب في أول ظهور له عقب كارثة الزلزال
ملك المغرب محمد السادس ومولاي الحسن
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وطن- في أحدث ظهور له عقب كارثة الزلزال، أطل ملك المغرب محمد السادس، خلال اجتماع بالقصر الملكي في العاصمة الرباط، وظهر عليه الحزن والملامح المختلفة عن الاجتماعات الأخرى وفق لقطات انتشرت عبر منصات التواصل.

وأطل محمد السادس مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ضمن اجتماع في القصر الملكي بالرباط، خلال جلسة عمل خصصت لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم الذي وقع مساء الجمعة 8 أيلول/سبتمبر 2023.

وتعرضت المغرب لزلزال مؤلم بقوة 6.8 درجات مركزه على بعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مراكش في الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي.

وشعرت بالزلزال مناطق واسعة بالشمال والشمال الشرقي للمغرب، وحتى مناطق في الجزائر وإسبانيا والبرتغال.

ملامح حزينة على محمد السادس

وأطل الملك المغربي الملك محمد السادس بملامح حزينة، خلال اجتماعه بالعاصمة الرباط وأمر فيه بالعديد من التعليمات لمواصلة عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين والتعبئة الشاملة للتضامن وتقديم المساعدات الإنسانية.

اطلالة الملك المغربي الملك محمد السادس بملامح حزينة خلال اجتماعه بالعاصمة الرباط
اطلالة الملك المغربي الملك محمد السادس بملامح حزينة خلال اجتماعه بالعاصمة الرباط

وبدا على الملك ملامح الحزن والغضب في الوقت ذاته مما حل بالمملكة من كارثة مؤلمة وفق تعبيرات العديد ممن شاركوا صورته وفيديو الاجتماع على وسائل التواصل لاسيما “إكس” (تويتر سابقاً).

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وحضر الجلسة إلى جانب محمد السادس وولي العهد مولاي الحسن كل من: ﻋزﯾز أﺧﻧوش رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، وﻋﺑد اﻟواﻓﻲ ﻟﻔﺗﯾت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، وﺧﺎﻟد آﯾت اﻟطﺎﻟب وزﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

تعليمات لمواجهة زلزال المغرب

ومن أبرز التعليمات التي أصدرها الملك محمد السادس لمواجهة زلزال المغرب الذي أوقع آلاف القتلى والجرحى فضلاً عن الدمار والأضرار المادية وفق ما نقله موقع hespress:

-إعلان الحداد الوطﻧﻲ ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق المباني العامة

-أداء صلاة الغائب في مختلف مساجد المملكة المغربية على أرواح ضحايا زلزال المغرب

-فتح حساب خاص لتلقى المساهمات التطوعية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية

-التكفل بمن بقي دون مأوى وإعادة تأهيل المباني المتضررة

– دعم المناطق المتضررة بالمياه الصالحة للشرب

– ﺗﻌزﯾز اﻟﺑﺣث وعمليات اﻹﻧﻘﺎذ لإﺟﻼء اﻟﺟرﺣﻰ

– ﺗوزﯾﻊ خيم وأغطية ومعونات ﻏذاﺋﯾﺔ على المتضررين

– تسريع استئناف الخدمات العامة

– مواجهة كل أشكال الكارثة عبر دعم احتياطي مخزون الاحتياجات الرئيسية من أدوية ومستلزمات غذائية وأسرية

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