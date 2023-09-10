تغريدة محمد صلاح عن زلزال المغرب.. هل تذوب الخلافات مع المغاربة؟

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وطن- لم تكن تغريدة النجم المصري محمد صلاح، عن زلزال المغرب، مُجرد تعبير عن التعاطف، بقدر ما مثّلت “تذويبا” لحالة التوتر مع المغاربة التي أثيرت مسبقا.

محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع إكس، تويتر سابقا، صورة تحوي علم دولة المغرب، ومدونة عليه “اللهم احفظ المغرب وشعبها”.

تغريدة محمد صلاح أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنها أعادت إلى الأذهان حالة التوتر التي أثيرت بين اللاعب والجمهور المغربي.

ففي أثناء المشاركة التاريخية لأسود أطلس في كأس العالم بقطر الصيف الماضي، تعرض اللاعب المصري لانتقادات حادة كونه لم يدعم المنتخب المغربي في كأس العالم بعدما وصل إلى نصف النهائي وأنهى البطولة في المركز الرابع، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية.

وكان الإعلامي المغربي الشهير عبد الصمد ناصر، من بين المنتقدين لمحمد صلاح إثر عدم دعمه لمنتخب أسود أطلس، فكان قد كتب عبر حسابه على موقع “إكس”: “لا كلمة تهنئة ولا تشجيع في حق منتخب المغرب. بصراحة موقف غريب من لاعبنا العربي محمد صلاح الذي لم نتوقف يوما عن تشجيعه”.

في حين كان ضياء السيد مدرب منتخب مصر الأسبق للشباب والذي سبق له الإشراف على تدريب صلاح وتربطه به علاقة جيدة، قد برر صمت اللاعب المصري، قائلا: “من ينتقدوا صلاح على عدم تهنئة منتخب المغرب.. لماذا لا ينتقدون المنتخبات العربية، التي لم تصوت له في جوائز أفضل لاعب في العالم؟”.

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وجاء تصريح ضياء السيد، ليشير إلى أنّ صلاح لم يدعم منتخب المغرب، لعدم التصويت له في جائزة أفضل لاعب في العالم.

زلزال المغرب

وتعرض المغرب لزلزال عنيف، خلّف دمارا واسعا في بلدات وقرى من المملكة، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال حتى الآن إلى ما يقارب 2100 قتيل، وسط مخاوف من زيادة هذه الحصيلة.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن نحو 300 ألف شخص تضررا من الزلزال في مراكش وضواحيها.