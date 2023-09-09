نجوم كرة القدم وأندية عالمية تتعاطف مع ضحايا زلزال المغرب (صور)

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وطن- تعاطف نجوم كرة القدم وأندية عالمية عبر حساباتهم الرسمية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مع فاجعة ضحايا زلزال المغرب، الذي ضرب إقليم الحوز القريبة من مدينة مراكش، السبت.

وغردت العديد من الأندية الرياضية العالمية والعربية ونجوم الكرة في أرجاء دولة العالم عبر حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم الدعم والتعاطف إلى عائلات وضحايا زلزال المغرب المدمر.

تعاطف نجوم كرة القدم مع ضحايا زلزال المغرب

ونشر النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، تغريده أرفق فيها صورة علم دولة المغرب عبر حسابه الشخصي على منصة x، معلقاً عليها: ” اللهم احفظ المغرب وشعبها”.

كما وغرد النجم الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب نادي أهلي جدة السعودي، عبر حسابه على منصة x، ” تعازينا لضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية،، رحم الله الضحايا”.

وعلق مواطنه إسماعيل بن ناصر لاعب نادي ميلان الإيطالي، عبر حسابه على منصة x، ” من كل قلبي مع المغرب ومع الأشخاص المتضررين من الزلزال”، مرفقاً تغريدته بعلم دولة المغرب.

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كما وعلق النجم الإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال. لاعب نادي برشلونة ، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة الانستغرام ، ” دعواتنا للمغرب..”.

كما وأرفق النجم الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد. ولاعب نادي اتحاد جدة السعودي، صورة علم المغرب عبر حسابه على منصة الانستغرام، مرفقاً فيها يدين مرفوعتين (الدعاء). وغيرهم من نجوم كرة القدم الذي تعاطفوا مع ضحايا زلزال المغرب.

تعاطف أندية عالمية مع ضحايا زلزال المغرب

ونشر نادي ريال مدريد البيان الرسمي عبر حسابه على منصة x، يتعاطف فيه مع ضحايا زلزال المغرب، ” يعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم، رئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم الشديد وتضامنهم مع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في الساعات الأخيرة”.

وأضاف بيان النادي، ” يعرب نادينا عن مودته وتعازيه العميقة لعائلات القتلى وكل الشعب المغربي. وكذلك نتمنى الشفاء العاجل للجرحى وننقل إليهم تضامننا ومودتنا”.

كما وتقدم نادي برشلونة عبر حسابه على منصةx، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا زلزال المغرب.. متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين”.

وتقدمت العديد من الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وأندية عربية بخالص التعازي إلى ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.

دقيقة صمت مع ضحايا زلزال المغرب

كما وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الوقوف دقيقة صمت في كل المباريات، ابتداء من الأحد وحتى ال21 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

كما وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليغا)، الوقوف دقيقة صمت. قبيل انطلاق مباريات الجولة القادمة في الدوري الإسباني لكرة القدم، تضامناً مع المغرب وضحايا الزلزال.

وعلق الاتحاد المغربي لكرة القدم، جميع الأنشطة الرياضية. لهذا الموسم حتى إشعار آخر، كما وأجل مباراة المنتخب المغربي أمام ليبيريا، السبت، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 إلى موعد يحدد لاحقاً.

يذكر بأن الإحصائية الأولية لضحايا زلزال المغرب وصل إلى 1305 شخص، ونحو 1832 مصاباً إلى الآن. وفق البيان الصادر عن وزارة الداخلية المغربية.