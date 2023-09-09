السبت, سبتمبر 9, 2023
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ممنوع لضعاف القلوب.. أخطر فيديو من المغرب للحظة وقوع الزلزال (شاهد)

كاميرا مراقبة وثقت اللحظة الأولى للزلزال الذي ضرب المغرب وانهيار مبنى على رؤوس المارة

كتب محمد أمين ميرة
لحظة وقوع الزلزال في المغرب
لحظة وقوع الزلزال في المغرب
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وطن- لا زالت فيديوهات كارثة الزلزال التي حلت بالمغرب، ليلة أمس، تتوالى على منصات التواصل الاجتماعي لتوثق جوانب مروعة من هذه الكارثة التي خلفت أكثر من ألف قتيل ومئات المصابين، ودمرت العشرات من المباني والبيوت وشردت مئات الألوف، حيث انتشر مقطع يوثق لحظة وقوع الزلزال.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انهيار مبان في المغرب، أو رصدت الحطام بعد سقوط بنايات. لا سيما في أزقة مدينة مراكش وسط غربي البلاد. كما تضررت سيارات من جراء تساقط الحجارة عليها.

لحظة وقوع الزلزال في المغرب

وفي هذا السياق التقطت كاميرا مراقبة مثبتة في أحد شوارع المغرب، اللحظة الأولى للزلزال الذي ضرب البلاد وانهيار مبنى على رؤوس المارة.

ووفق الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع ورصدته (وطن)، ويوثق لحظة وقوع الزلزال في المغرب، يبدو شخصان وهما يجلسان على قارعة طريق أمام أحد المباني ويظهر أحدهما وقد استشعر وقوع الزلزال.

وفجأة يقوم مع رفيقه بسرعة ويفران من المكان. فيما ظهر عدد من الأشخاص الآخرين وهو يركضون في حالة هلع ورعب وسط الشارع.

لحظة وقوع الزلزال في المغرب
شبان يجلسون في الشارع قبل أن يتفاجؤوا بوقوع الزلزال

وشوهدت أتربة تتساقط من البناء وغمامة من الغبار قبل أن ينهار البناء على من بقوا في المكان.

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لحظة وقوع الزلزال في المغرب
انهارت مبانٍ بشكلٍ سريع مع بدء الزلزال

قوة زلزال المغرب

وبلغت قوة الزلزال الذي ضرب المغرب 6,8 درجات على مقياس ريختر وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.

وحدد الممعهد مركزه جنوب غرب مدينة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وصف الزلزال في المغرب بأنه الأعنف منذ أكثر من قرن
وصف الزلزال بأنه الأعنف منذ أكثر من قرن

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز، كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية.

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب
حصيلة ضحايا الزلزال مرشحة للارتفاع مع استمرار اعمال البحث بين الانقاض

ومن جانبه حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.

المصدرتوتير، المعهد الجيوفيزيائي الأميركي، رصد وتحرير وطن

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