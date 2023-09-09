قرية اختفت وبقي مسجدها .. معجزات زلزال الحوز في المغرب! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أدّى الزلزال الذي ضرب المغرب ومركزه إقليم الحوز، إلى تدمير قرى جبلية، وكان من بينها منطقة دوار امرزكان، التي لا تبعد كثيراً عن بؤرة الزلزال، والتي تعرضت لدمار كبير، بينما نجا مسجد القرية.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعيّ، صوراً قبل وبعد الزلزال الذي ضرب المنطقة. حيث يلاحظ دمار كبير في القرية الجبلية، ومحيط المسجد الذي بقي كما هو دون أن يتأثر.

زلزال الحوز دمر قرى جبلية بأكملها!

ووفق تقارير مغربية، فقد دمّر زلزال الحوز قرى جبلية، وإن وعورة المسالك الطرقية تزيد من صعوبة وصول الإسعاف وعمليات الإنقاذ وإجلاء المصابين.

في حين تتواصل عمليات البحث تحت الانقاض، تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع الحصيلة الاجمالية لضحايا الزلزال، والتي وصلت في آخر تحديث إلى 1305 قتلى، و1832 مصابا، من بينهم المئات إصاباتهم خطرة.

وقرر ملك المغرب محمد السادس إعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام فوق المباني العمومية لمدة 3 أيام.

كما كلف الملك الحكومة المغربية بإحداث لجنة وزارية تضع برنامجا لإعادة بناء المنازل المدمرة جراء الزلزال.

- Advertisement -

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أفاد بأن شدة الزلزال بلغت 7.2 درجات على مقياس ريختر.

بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن شدته بلغت 6.8 درجات على المقياس نفسه.

صور من زلزال المغرب المدمر الذي يعتبر الأعنف منذ قرن: