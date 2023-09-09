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سيارة حاكم الشارقة النادرة تُدهش زوار معرض أبو ظبي للصيد والفروسية

معرض أبوظبي للصيد والفروسية يعرض سيارتين ذات الدفع الرباعي تعودان للشيخ سلطان القاسمي

كتب خالد الأحمد
سيارة حاكم الشارقة النادرة تُدهش زوار معرض أبو ظبي للصيد والفروسية
سيارة حاكم الشارقة سلطان القاسمي
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وطن- خطفت سيارتان ذواتي الدفع الرباعي، تعودان للشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، أنظار زوار “معرض أبوظبي للصيد والفروسية” ضمن جناح نادي الشارقة للسيارات القديمة الذي اختتم فعالياته قبل يومين.

وانطلق “معرض أبوظبي للصيد والفروسية” بنسخته العشرين هذا العام، مستقطباً عدداً كبيراً من الزوار، ويعد هذا المعرض هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصص بقطاع الصيد والفروسية، والذي يساهم في تعزيز التراث الثقافي والترويج له.

سيارة حاكم الشارقة سلطان القاسمي

ونشر نادي الشارقة للسيارات القديمة مقطع فيديو ترويجي للسيارتين القديمتين وعلق عليه بتغريدة على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً-قائلاً:”جئنا إلى المعرض الدولي للصيد والفروسية في أبو ظبي بقطعتين استثنائيتين من تراث السيارات الكلاسيكية لدينا”.

وأضاف النادي في تغريدته : “قد تعتقد في البداية أنهما مجرد سيارتين قديمتين، ولكن الحقيقة أن ورائهما قصص وتاريخ وذكريات لا تُقدر بثمن”.

يذكرُ أنَّ متحفَ الشارقةِ للسياراتِ القديمةِ يضمُّ خمسةً وثمانينَ سيارةً كلاسيكيةً، تعودُ إلى الأعوامِ منْ ألفٍ وتسعِ مئةٍ وخمسةَ عشرَ إلى ألفٍ وتسعِ مئةٍ وسبعةٍ وثمانينَ.

ومنْ ضمنِ السياراتِ الأخرى المعروضةِ بالمتحفِ سياراتُ فوردِ موستنغْ، وإم جي ميدغت، وفولكسْ فاغنْ بيتلْ، وستروينَ دي إسْ وجيبِ لاندْ روفرْ، ونيسان باترولْ، ورينو باص، وشيفروليهْ تانكرْ تراكَ. وغيرَها الكثيرَ.

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وقالت هدى ثاني، مسؤولة بنادى الشارقة للسيارات القديمة، في تصريحات لوسائل إعلام إماراتية، إن نادي الشارقة للسيارات القديمة يشارك في معرض أبوظبي للصيد والفروسية.

وتابعت أنه يعرض سيارتين ذات الدفع الرباعي تعودان للشيخ سلطان القاسمي، ودعت جميع الزوار لجولة عبر الواقع الافتراضي لمشاهدة سيارات قديمة تعود للعام 1915.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن

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