زلزال المغرب.. ما فعله داعية مغربي داخل المسجد حديث الساعة (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون مغربيون عبر مواقع التواصل، مقطعا مصورا وثق رد فعل داعية مغربي داخل المسجد، أثناء وقوع زلزال المغرب المدمر، الذي أسفر عن وفاة 1037 شخصاً على الأقل، أمس الجمعة، وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، قال إن هزة أرضية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وقعت شمالي البلاد وكان مركزها منطقة “الحوز” على عمق نحو 8 كيلومترات.

هذا ما حدث داخل مسجد لحظة وقوع زلزال المغرب

ووثق الفيديو لحظة وقوع الزلزال بينما كان شيخ مغربي يلقي درسا داخل أحد المساجد، ووقعت الهزة ما تسبب في فوضى كبيرة داخل المسجد واضطراب بين الحضور.

وفجأة تنقطع الكهرباء ويسمع الشيخ الذي يلقي الدرس، وهو يردد عبارة “الله أكبر” أكثر من مرة، وسط هلع بعض الحضور الذين سارعوا لمغادرة المسجد.

وكان لافتا عدم تحرك الداعية المغربي من مكانه رغم الهزة الشديد، بل وتثبيته الحضور بالقول:”اجلسوا بارك الله فيكم.. أين تذهبون والله إنه لشرف ان نموت في بيت الله”.

ثم أخذ يذكر الحضور بالله تعالى وبأحاديث نبيه الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستجاب الحضور له واستقروا في أماكنهم، رغم الزلزال.

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وقوبل رد فعل الشيخ المغربي أثناء وقوع زلزال المغرب، بتفاعل واسع من قبل النشطاء، وكتب أحدهم مثنيا عليه:”الله يثبته وينفع به.”

ودونت مغردة:”ما شاء الله عليه ياربي تزرقني الايمان بك وياربي تربط على قلبي في تحمل الشدائد والمصايب.. تاثرت بقوة.”

فيما كتب ناشط آخر مشيدا بما فعله الشيخ: “ما دفعه لهذا هو يقينه بالله.. والله لشرف الموت هنا.”

زلزال المغرب المدمر

وكانت وزارة الداخلية المغربية، أفادت في بيان تلاه المسؤول بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بالوزارة رشيد الخلفي، وبثته القناة الأولى (حكومية)، بأن “الحصيلة الأولية للزلزال تؤكد وفاة 296 وإصابة 153 شخصاً بجروح متفاوتة الخطورة”، ثم أعلنت لاحقاً ارتفاع عدد الضحايا إلى 1037 وفاة وأكثر من 1200 جريح.

وأضافت الوزارة أن الأضرار المادية شملت مجموعة من المناطق غير المأهولة، وتم تقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار من قبل السلطات.

وضرب زلزال المغرب المدمر، عدة مدن مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء، ومكناس وفاس ومراكش، وأكادير وتارودانت.