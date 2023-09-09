السبت, سبتمبر 9, 2023
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الملكة رانيا حزينة بسبب زلزال المغرب.. ماذا قالت؟ (شاهد)

وجه الملك عبدالله الثاني بتقديم كل عون تحتاجه المغرب بعد زلزال قوي ضرب المملكة

كتب رفيف عبدالله
الملكة رانيا حزينة بسبب زلزال المغرب.. ماذا قالت؟ (شاهد)
الملكة رانيا
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وطن- أعربت الملكة رانيا العبدالله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن حزنها لما حدث للشعب المغربي، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب بلادهم الليلة الماضية.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة “X”. – تويتر سابقاً -: “نشارك أهلنا في المغرب أحزانهم وأوجاعهم. ونقف إلى جانبهم في هذا المصاب الجلل.. ألف رحمة على الضحايا والشفاء العاجل للمصابين والجرحى”.

الملكة رانيا والمغرب
الملكة رانيا تعزي المغرب

توجيهات الملك عبدلله الثاني

وفي ذات السياق، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الأردن، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني. يتواصل مع المغرب “لتقديم كل عون يحتاجونه”، بعد زلزال قوي ضرب المملكة المغربية.

وقال الصفدي في تغريدة عبر منصة “X” – تويتر سابقاً -: “رحم الله ضحايا الزلزال المغرب الشقيق. وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب”.

الملكة رانيا
تغريدة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي

وتابع: “بتوجيه من الملك، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر”.

المواطنين الأردنيين في المغرب

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان اليوم السبت. أن الأردن يقف مع المملكة المغربية الشقيقة، في هذا المصاب الأليم. معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل المصابين.

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كما تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في الرباط، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في المغرب، جراء الزلزال الذي وقع مساء يوم أمس الجمعة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في المغرب، ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية بهذا الخصوص.

المصدررصد ومتابعة وطن

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