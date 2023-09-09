الجزائر تفتح مجالها الجوي أمام المساعدات الإنسانية إلى المغرب.. هل ينهي الزلزال الأزمة؟

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وطن- قررت الجزائر، اليوم السبت، فتح مجالها الجوي مع المغرب أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب الليلة الماضية.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “على إثر الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق من المملكة المغربية، أبدت السلطات الجزائرية العليا استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية ووضع كافة الإمكانيات المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، وذلك في حال طلب من المملكة المغربية.”

كما قررت السلطات الجزائرية العليا فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين”.

زلزال المغرب

وكان زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب إقليم “الحوز” جنوب غربي مدينة “مراكش” الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وفق أحدث إحصائية وإصابة المئات.

وتسبب زلزال المغرب كذلك في خسائر مادية كبيرة، في الإقليم وعدد من الأقاليم والمدن والقرى في أنحاء متفرقة من البلاد.

وفي وقت سابق، قال وزارة الخارجية إن الجزائر تقدم تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، وأكدت أن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب مناطق عدة بالمملكة المغربية.

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وقطعت الجزائر في 24 أغسطس 2021، العلاقات الدبلوماسية مع المغرب؛ بسبب خلافات على عدد من الملفات أبرزها قضية الصحراء المغربية.