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أحمد سعد يتجاهل زوجته وابنته المريضة ليقتل روبي بنظراته ومتابعون: “خافي على طحالك”

توقع آخرون أن تكون روبي الزوجة التالية للفنان أحمد سعد وسط تحذيرات لها بالابتعاد عنه

كتب رفيف عبدالله
أحمد سعد يتجاهل زوجته وابنته المريضة ليقتل روبي بنظراته ومتابعون:
الفنان المصري أحمد سعد والفنانة روبي
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وطن- تجاهل الفنان المصري أحمد سعد، أزمة طلاقه من مصممة الأزياء علياء بسيوني، وأحيا حفلاً ضخماً برفقة الفنانة روبي في إحدى الجامعات الخاصة بالقاهرة.

وأثارت نظرات أحمد سعد لروبي، أُثناء تقديمهما أغنية “يا ليالي”، التي جمعتهما في كليب سابق، سخرية المتابعين.

“بكرة يتجوزها”

حيث ارتدت روبي فستاناً قصيراً أشبه بتيشرت بدون بنطال، وتفاعلت بالرقص مع أحمد الذي لم يقاوم هذه الإثارة وفضحته نظراته لها.

وجاء في التعليقات: “بكره يتجوزها”.

وسخرت أخرى بالقول: “خافي على طحالك”، في إشارة إلى تعنيف أحمد سعد لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وتسببه بتهتك الطحال لديها.

وكتب متابع معقباً على أزياء روبي: “هي ناسيه البنطلون في البيت”.

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روبي في خطر

ودق آخر الناقوس بالقول: “روبي في خطر”.

وذكرته ناشطة بابنته وطليقته قائلة: “انت طلقت مراتك علشان كدة ترقص وتلعب لعبتك براحتك “.

وتوقع آخرون أن تكون روبي الزوجة التالية للفنان، فكتب متابع: “مبروك روبي الخامسة باذن الله على بركة الله”.

ونشر سعد عبر حسابه على “فيسبوك“، مجموعة صور من الحفل، وكتب: “إمبارح كانت حفلة جميلة في جامعة بدر.. حفلة من الحفلات اللي هاتسيب علامة في حياتي.. شكرًا كل الشباب الفرفوش وشكرًا روبي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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