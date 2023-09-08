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لامين يامال يثير غضب الإسبان بفيديو استفزازي وهذا ما فعله بقميص أسود الأطلس (شاهد)

لامين يامال حقق رقما قياسيا كأصغر لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية لعبا وتسديدا

كتب سالم حنفي
لامين يامال يثير غضب الإسبان بفيديو استفزازي وهذا ما فعله بقميص أسود الأطلس
لامين يامال
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وطن- حقق لامين يامال ذو الأصول المغربية رقمًا قياسيًا غير مسبوق في تاريخ المنتخب الإسباني لكرة القدم عقب مشاركته في مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية أمام جورجيا.

وعلى الرغم من هذا الفوز والإنجاز الكبير له تحت العلم الإسباني، إلا مقطع فيديو تم تداوله له أثار موجة غضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي تسبب في الهجوم عليه، فقد ظهر لامين يامال برفقة زملائه وهو في غرفة تبديل الملابس وهو يسخر من إسبانيا.

لامين يامال يسخر من إسبانيا

ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل تفاجأ زملاؤه في غرفة الملابس حينما نزع لامين يامال سترته التي كان يرتديها ليتضح بأنه يرتدي تحتها قميص المنتخب المغربي (أسود الاطلس).

وقالم لامين يامال باستفزاز زملائه الإسبان في المنتخب، ليقوم بإمساك القميص بيده وتقبيله.

وتعليقا على الفيديو، قال الصحفي الإسباني آلبيرتو كاليو:” طالما أن هذا الرجل يرتدي قميص إسبانيا، فسوف أتوقف عن دعم فريق كرة القدم الإسباني. هذا ليس إسبانيًا ولن يكون أبدًا، دعه يذهب مع المغرب“.

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لامين يامال يرتدي قميص إسبانيا
لامين يامال يرتدي قميص إسبانيا

ولقيت تغريدة الصحفي الإسباني تفاعلا واسعا على منصة “X” (تويتر سابقا)حيث حظيت بأكثر من مليون وسبعمائة ألف مشاهدة ونحو 3 آلاف إعادة تغريد، عدا عن آلاف التعليقات التي جاءت في أغلبها ضد لامين يامال.

لامين يامال يحقق رقما قياسيا

وشارك يامال، البالغ من العمر 16 عامًا و57 يومًا، كبديل في الشوط الأول في تصفيات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية 2024، ليحطم الرقم القياسي الذي سجله جافي في عام 2021 عندما كان نجم برشلونة يبلغ من العمر 17 عامًا و62 يومًا ، وفقا لما أكدته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتم تقديم المراهق، الذي يلعب أيضًا مع العملاق الكتالوني، قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول من قبل المدرب لويس إنريكي، ليحل محل داني أولمو الذي سجل للتو ليمنح إسبانيا ميزة أربعة أهداف. واختتم أمسية تاريخية عندما حول عرضية نيكو ويليامز بقدمه اليسرى في الدقيقة 74.

 

اللاعب لامين يامال
اللاعب لامين يامال

تحطيم رقم “جافي”

وحطم هذا الهدف رقم جافي كأصغر لاعب يسجل أهدافا لإسبانيا والذي سجله بعمر 17 عاما وعشرة أشهر خلال التعادل 2-2 مع جمهورية التشيك في دوري الأمم الأوروبية في يونيو حزيران الماضي. وفي تصفيات يوم الجمعة، سجل مهاجم تشيلسي السابق ألفارو موراتا ثلاثية، فيما سجل ويليامز أيضًا هدفًا.

وصعدت إسبانيا إلى المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد فوزها الثاني في ثلاث مباريات، في حين ابتعدت اسكتلندا بفارق تسع نقاط في الصدارة بعد فوزها الخامس على التوالي في التصفيات بفوزها 3-0 على قبرص في لارنكا.

إنجاز تاريخي للمغربي الأصل لامين يامال
إنجاز تاريخي للمغربي الأصل لامين يامال
المصدرصحيفة "الغارديان" البريطانية ,تويتر، وطن

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