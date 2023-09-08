الجمعة, سبتمبر 8, 2023
الرئيسيةحياتناخديجة بن قنة كما لم تشاهدها من قبل في "قفشات من داخل...
حياتنا

خديجة بن قنة كما لم تشاهدها من قبل في “قفشات من داخل غرفة المكياج” (شاهد)

خديجة بن قنة شاركت متابعيها الصور من باب الدعابة والطرفة وأوضحت سبب توقف برنامجها: "بودكاست بعد أمس"

كتب سالم حنفي
خديجة بن قنة كما لم تشاهدها من قبل في
الإعلامية خديجة بن قنة
- Advertisement -

وطن- من باب الطرفة والدعابة، نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، مجموعة من الصور من داخل غرفة “المكياج” الخاصة بالقناة القطرية، وذلك في إطار تحضيرها قبل خروجها على الهواء.

وظهرت خديجة بن قنة في زيها الرسمي وهي تجلس على أحد المكاتب داخل غرفة المكياج، والتقطت لنفسها صورة “سيلفي” لترى كيف بدت بعد أن أكمل المتخصصين مكياجها.

خديجة بن قنة تلتقط سيلفي لها في أحد المكاتب
خديجة بن قنة تلتقط سيلفي لها في أحد المكاتب

ابتسامة عريضة

وبدت علامات الفرح والسعادة واضحة جدا على وجه الإعلامية خديجة بن قنة خلال حديثها وتفاعلها مع العاملين في الغرفة، مما يعكس حالة الود السائدة بينه وبين الفريق في غرفة المكياج، وكذلك تواضعها المعهود بين زملائها.

ابتسامة خديجة بن قنة العريضة
ابتسامة خديجة بن قنة العريضة

ونشرت الإعلامية الجزائرية القديرة أيضا صورة لها عقب انتهاء الفريق من تجهيزها، حيث ظهرت وهي تجلس على أريكة قبل أن تتوجه للاستوديو بدقائق.

خديجة بن قنة تجلس على أريكة قبل أن تتوجه للاستوديو
خديجة بن قنة تجلس على أريكة قبل أن تتوجه للاستوديو

خديجة بن قنة مع فريق المكياج

وفي رسالة شكر لفريق المكياج، نشرت خديجة بن قنة صورة جمعتها مع اثنتين من العاملات في غرفة التجميل الخاصة بقناة “الجزيرة“، حيث يبدو أنهن هن من قمن بوضع لمساتهن الفنية على وجه الإعلامية لتظهر في أبهى صورة.

خديجة بن قنة مع فريق المكياج
خديجة بن قنة مع فريق المكياج

وعلقت خديجة بن قنة على مجموعة الصور العفوية والجميلة التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” بالقول: ” قفشات من غرفة مكياج الجزيرة”.

- Advertisement -

يشار إلى أن تواضع الإعلامية الجزائرية لا يتوقف داخل القناة فقط، بل يمتد لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تتوانى عن الرد على الأسئلة التي تشغل متابعيها ومعجبيها، وكذلك استعدادها لمساعدتهم.

سبب توقف برنامج بودكاست بعد أمس

وظهر ذلك جليا في ردوردها عبر التعليقات، حيث أوضحت لأحدهم أن سبب توقف برنامج “بودكاست بعد أمس” الذي تقدمه، موضحة انه سيعود في حلة جديدة.

كما عبرت عن استعدادها لمساعدة نفس الشخص الذي طلب مساعدتها كونها تعد رسالة ماجستير حول البرنامج، قائلة:”طبعا بكل سرور..وفقك الله”.

رد خديجة بن قنة على سبب توقف برنامج بودكاست بعد أمس
رد خديجة بن قنة على سبب توقف برنامج بودكاست بعد أمس
المصدرانستجرام ، وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

خديجة بن قنة تفضح حملة التبرعات للشرطي قاتل نائل.. ما هدفها؟

الهدهد

خديجة بن قنة تحذر الجزائريين من أمر خطير جدا بعد مقتل الشاب نائل

الهدهد

هل قصد حفيظ دراجي عبد الصمد ناصر بهذه التغريدة عن “الرزق”؟

تقارير

ماذا عن حفيظ دراجي؟.. جدل حول مصيره في الجزيرة بعد إقالة عبد الصمد ناصر

الهدهد

عبد الصمد ناصر يشكر الجزيرة وقطر ويصف المتطاولين عليهما بـ”القلة” في أول تصريح رسمي له

الهدهد

إقالة عبد الصمد ناصر.. صحفي جزائري يكشف تفاصيل خطيرة عن “تجسس في مقرّ الجزيرة”.. ما علاقة إسرائيل؟

الهدهد

عميد قطري سابق لـ عبدالصمد ناصر: أسلوب شوارعي غير راقي ومكانك الإعلام الأصفر!

الهدهد

عبد الصمد ناصر بعد إنهاء عمله في الجزيرة: “أنا حقاً عاجز عن وصف تأثري”

تقارير

ما التغريدة التي كانت سبب إنهاء عمل عبد الصمد ناصر من قناة الجزيرة؟!

تقارير

لمنافسة “الجزيرة”.. السعودية تستعد لإطلاق قناة دولية بميزانية ضخمة

الهدهد

غادة عويس تردّ على مزاعم استبعادها من قناة الجزيرة بعد منشور “غير مهني”

الهدهد

خديجة بن قنة غاضبة من “نوم وشخير” محمد السادس!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سعودي يثير الضجة بما فعله غيرةً على زوجته داخل سيارة (شاهد)

ما السبب الذي يجبر أمن المطار على الطلب منك اخراج اللابتوب من حقيبة السفر!

تقنية أمريكية مميزة لتفتيش أسرع داخل المطارات بمقابل مادي للمسافرين.. كيف تستفيد منها؟

هبة نور في وصلة رقص مثيرة على أنغام “بلبطة”.. هكذا حاولت ستر صدرها دون جدوى (شاهد)

الملكة رانيا في مكتبها الخاص.. هكذا تقضي يومها في العمل (شاهد)

محمد السادس يبذل قصارى جهده لإنقاذ “أخيه” علي بونغو ويقدم عرضاً لزعيم الانقلاب!

“غذاؤه ومزاجه وتجاهله لزوجته وأبنائه”.. معلومات خاصة جدا تُكشف للمرة الأولى عن محمد بن سلمان

تحول نوعي.. نتنياهو يواجه أخطر موجة اعتراض على التعديلات القضائية

ألقتها نيريت أوفير.. كواليس أول محاضرة إسرائيلية علنية في السعودية و”رسائل قوية”

فيديو صادم لعراقي يقبل قدم رجل دين إيراني ويسجد عليها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC