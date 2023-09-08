خديجة بن قنة كما لم تشاهدها من قبل في “قفشات من داخل غرفة المكياج” (شاهد)

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وطن- من باب الطرفة والدعابة، نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، مجموعة من الصور من داخل غرفة “المكياج” الخاصة بالقناة القطرية، وذلك في إطار تحضيرها قبل خروجها على الهواء.

وظهرت خديجة بن قنة في زيها الرسمي وهي تجلس على أحد المكاتب داخل غرفة المكياج، والتقطت لنفسها صورة “سيلفي” لترى كيف بدت بعد أن أكمل المتخصصين مكياجها.

ابتسامة عريضة

وبدت علامات الفرح والسعادة واضحة جدا على وجه الإعلامية خديجة بن قنة خلال حديثها وتفاعلها مع العاملين في الغرفة، مما يعكس حالة الود السائدة بينه وبين الفريق في غرفة المكياج، وكذلك تواضعها المعهود بين زملائها.

ونشرت الإعلامية الجزائرية القديرة أيضا صورة لها عقب انتهاء الفريق من تجهيزها، حيث ظهرت وهي تجلس على أريكة قبل أن تتوجه للاستوديو بدقائق.

خديجة بن قنة مع فريق المكياج

وفي رسالة شكر لفريق المكياج، نشرت خديجة بن قنة صورة جمعتها مع اثنتين من العاملات في غرفة التجميل الخاصة بقناة “الجزيرة“، حيث يبدو أنهن هن من قمن بوضع لمساتهن الفنية على وجه الإعلامية لتظهر في أبهى صورة.

وعلقت خديجة بن قنة على مجموعة الصور العفوية والجميلة التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” بالقول: ” قفشات من غرفة مكياج الجزيرة”.

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يشار إلى أن تواضع الإعلامية الجزائرية لا يتوقف داخل القناة فقط، بل يمتد لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تتوانى عن الرد على الأسئلة التي تشغل متابعيها ومعجبيها، وكذلك استعدادها لمساعدتهم.

سبب توقف برنامج بودكاست بعد أمس

وظهر ذلك جليا في ردوردها عبر التعليقات، حيث أوضحت لأحدهم أن سبب توقف برنامج “بودكاست بعد أمس” الذي تقدمه، موضحة انه سيعود في حلة جديدة.

كما عبرت عن استعدادها لمساعدة نفس الشخص الذي طلب مساعدتها كونها تعد رسالة ماجستير حول البرنامج، قائلة:”طبعا بكل سرور..وفقك الله”.