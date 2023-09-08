الجمعة, سبتمبر 8, 2023
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رياضة

تشكيلة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا والتوقيت في المباراة الودية

المدرب الإيطالي مانشيني يخوض أولى مبارياته مع المنتخب السعودي لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
ياسر الشهراني لاعب المنتخب السعودي
نجم المنتخب السعودي ياسر الشهراني
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وطن- يلتقي المنتخب السعودي ضد كوستاريكا، الجمعة، في مباراة ودية بين كلا المنتخبين، في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ويستضيف ملعب (جيميس بارك)، المباراة الودية بين السعودية وكوستاريكا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ( السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

بينما ستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر (القاهرة)، أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة الودية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

توقيت مباراة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا

فيما ستكون المباراة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة الثامنة مساءً.

وستبث وقائع أحداث المباراة على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، إلى جانب قنوات أخرى بتعليق أجنبي.

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة السعودية وكوستاريكا، المعلق السعودي فهد العتيبي عبر شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

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تشكيلة المنتخب السعودي ضد كوستاريكا

وسيلعب الإيطالي روبرتو مانشيني المدرب الجديد للمنتخب السعودي (الصقور)، أولى مبارياته أمام منتخب كوستاريكا، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى:  محمد العويس، نواف العقيدي.

دفاع التشكيلة: علي آل البليهي، سلطان الغنام (حسان تميكني)، ياسر الشهراني، عبد الإله العمري.

مركز الوسط: عبد الله الخيبري، محمد كنو، سامي النجعي، سالم الدوسري.

هجوم الفريق: فراس البريكان، عبد الله الحمدان (فهد الرشيدي).

نجوم المنتخب السعودي
تدريبات المنتخب السعودي استعدادا للمواجهة الودية أمام كوستاريكا

وسيلتقي المنتخب السعودي (الصقور) في مباراة ودية صعبة بعدها أمام كوريا الجنوبية، الذي نجح في الوصول إلى دور ال16 بالنسخة الأخيرة في مونديال كأس العالم 2022 قطر الماضية، الثلاثاء، في ال12 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

المصدروطن + المنتخب السعودي / منصة X

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