أستراليا تثأر لنسائها من قطر بسبب التفتيش العاري لهن في مطار حمد الدولي قبل 3 أعوام.. ماذا فعلت؟!

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وطن- قالت أستراليا إن “التفتيش العاري للنساء” في مطار حمد الدولي القطري في عام 2020 لعب دورا في قرارها هذا العام والقاضي بمنع الخطوط الجوية القطرية من بيع المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا، نافية أن ذلك كان بسبب ضغوط من منافستها، الخطوط الجوية “كانتاس”.

ووفقا لوكالة “رويترز” فقد أضفى هذا الادعاء عنصرا جديدا على الجدل المحيط بعلاقة حكومة حزب العمال الأسترالية مع شركة “كانتاس” التي مارست ضغوطا ضد طلب الخطوط الجوية القطرية زيادة رحلاتها.

واتهمت المعارضة المحافظة حزب العمال بقمع المنافسة لحماية “كانتاس” وأطلقت تحقيقا في مجلس الشيوخ في قرارها.

وفي حديثها للصحفيين في كانبيرا يوم الخميس، قالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ إن عمليات التفتيش الجسدي التعسفية للمسافرات، بما في ذلك خمس نساء أستراليات، في مطار حمد الدولي في عام 2020 كانت “سياقًا” لقرار حرمان شركة الطيران من المزيد من الرحلات الجوية إلى أستراليا في يوليو/تموز من هذا العام.

ليس العامل الوحيد!

وأوضحت “كينغ” أن ذلك: “لم يكن العامل الوحيد. لقد كان عاملاً”، في إشارة إلى الحادث الذي تم فيه إنزال سيدات من طائرة الخطوط الجوية القطرية وإجبارهن على الخضوع لفحص طبي بعد اكتشاف طفل مهجور في المطار، ما أجبر الحكومة القطرية على تقديم الاعتذار في وقت لاحق.

وأضاف أنه من “الهراء” الإشارة إلى أن إضافة المزيد من رحلات الخطوط الجوية القطرية كان من شأنه أن يفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار الرحلات الدولية.

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دور رحلات الخطوط القطرية في تخفيض أسعار التذاكر

من جانبها، قالت هيئة مكافحة الاحتكار، لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC)، إن المزيد من رحلات الخطوط الجوية القطرية كان من شأنه أن يخفض الأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، رفعت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية دعوى قضائية ضد شركة “كانتاس” لانتهاكها قانون المستهلك من خلال بيع تذاكر لنحو 8000 رحلة بعد إلغائها في منتصف عام 2022.

الرئيس التنفيذي لشركة كنتاس يبكر في استقالته

وبحسب “رويترز” كان من المقرر أن يتقاعد آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس منذ 15 عامًا، في نوفمبر، لكنه أعلن استقالته مبكرا مشيرًا إلى انتقادات حول تصرفات الشركة السابقة، تاركًا أول رئيس تنفيذي لشركة الطيران، فانيسا هدسون، لتبدأ في هذا المنصب هذا الأسبوع.

وقالت شركة “كانتاس” إنها تراجع الدعوى القضائية المرفوعة ضد لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC)، لكن المخالفات المزعومة حدثت في وقت يشهد اضطرابًا غير مسبوق في صناعة الطيران.