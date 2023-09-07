الخميس, سبتمبر 7, 2023
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حياتنا

منى فاروق تمارس حركات غير بريئة مع شقيقها بفيديو مثير للجدل! (شاهد)

أدت منى فاروق للمرة الثانية مناسك العمرة في محاولة منها لتخطي أزمة الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف

كتب رفيف عبدالله
منى فاروق تمارس حركات غير بريئة مع شقيقها بفيديو مثير للجدل! (شاهد)
الفنانة منى فاروق وشقيقها
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وطن- أثارت الفنانة المصرية منى فاروق، جدلاً واسعاً بفيديو غريب مع شقيقها.

ونشرت منى فاروق الفيديو عبر حسابها على انستجرام، لتتغزل بعلاقتها في شقيقها ووضعت قصيدة “في حب أخويا”، للشاعر فارس قطرية، خلفية للمقطع.

حركات غير بريئة

لكن حركات منى مع مصطفى فاروق، غير بريئة في نظر البعض.

حيث كانت تحتضنه وترقص معه بطريقة رومانسية كما العشاق، وتقبله.

كما أن ملابس منى فارق المثيرة فتحت عليها النار من قبل المتابعين.

هوت شورت وحمالة

حيث ارتدت هوت شورت وحمالة صدر، فوقهم قطعة كارديجان مغلقة، طارت بفعل الهواء وكشفت ما تحتها.

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وكانت منى قد أدت للمرة الثانية مناسك العمرة في محاولة منها لتخطي أزمة الفيديوهات الجنسية مع خالد يوسف.

منى فاروق
منى فاروق في الحرم المكي

وعلقت منى فاروق على صورها في الحرم المكي أمام الكعبة المشرفة: “هنا حيث قلبي يتواجد”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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