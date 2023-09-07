عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

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وطن– لم يرق للفنان المصري عبد الباسط حمودة، أن يقوم مواطنه الفنان محمد الحلو باستبدال كلمات أغنية “عمار يا اسكندرية”، إلى “عمار يا سعودية”، أثناء غنائه في المملكة.

وقال عبد الباسط حمودة في لقاء مع صحيفة “القاهرة 24“: “مصر أم الدنيا وأم الفن، إحنا اللي خلينا محمد عبده بقا نجم.. وطلال المداح الله يرحمه ووردة بقوا نجوم من مصر”.

مصر قبل أي حاجة

وتابع حمودة: ” إحنا بلد الفن والجمال وأي واحد بيجي هنا بينجح.. حسين الجسمي بيحب مصر، ووائل جسار قال أنا بحترم مصر، صابر الرباعي مصر اللي عملته”.

وهاجم عبدالباسط محمد الحلو، مردفاً: “أحييت حفلات في السعودية.. قبل ما أي حاجة بقول مصر قبل ما أقول أي حاجة.. بقول أنا بحب جمهورية مصر العربية، وبعدها بقول السعودية، أو أي بلد تانية”.

وتابع: “لو الفنان مش شاطر ونجم السعودية مش هتاخدوا، مصر هي اللي بتحيي الحفلات.. ولا كلمة تتقال إحنا النجوم هنا، وأي واحد نجم طلع من هنا”.

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هجوم وانتقادات

وتعرض الفنان محمد الحلو إلى هجوم وانتقادات بعدما حاول كسب رضاء السعودية بتغيير كلمات أغنيته الشهيرة “عمار يا اسكندرية”، إلى “عمار يا سعودية”.

محمد الحلو يهدي المملكة أغنية.. عمار يا سعودية يا جميلة يا ماريا

يعرض الآن على شاهد#Shahid https://t.co/K4yVY1Vh3R#كاسيت_90#MBCMASR pic.twitter.com/XXTz3vNlD3 — MBC مصر (@mbcmasr) August 28, 2023

وهب تركي آل الشيخ، للدفاع عن الحلو قائلاً: ” سمعت الإهداء من الفنان الكبير محمد الحلو اللي نرحب فيه في أرضه وبلده التانية السعودية.. مو غريب من أهلنا الغاليين أهل مصر”.

معالي المستشار تركي آل الشيخ سعيد بـ هدية محمد الحلو: عمار يا سعودية وعمار يا مصر وكل الأمة العربية#حفلات_صيف_جدة#MBCMASR pic.twitter.com/eWEqhC6JSV — MBC مصر (@mbcmasr) September 1, 2023

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة: “الفن المصري غالي علينا وفي قلوبنا دائمًا.. وهو الفن الرائد الذي تعلمنا منه الكثير وأساسًا من البداية أنت أخونا الكبير ما قُلت حاجة غلط.. عمار يا مصر عمار يا سعودية وعمار يا كل الأمة العربية”.