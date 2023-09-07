الخميس, سبتمبر 7, 2023
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عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

كتب رفيف عبدالله
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وطن– لم يرق للفنان المصري عبد الباسط حمودة، أن يقوم مواطنه الفنان محمد الحلو باستبدال كلمات أغنية “عمار يا اسكندرية”، إلى “عمار يا سعودية”، أثناء غنائه في المملكة.

وقال عبد الباسط حمودة في لقاء مع صحيفة “القاهرة 24“: “مصر أم الدنيا وأم الفن، إحنا اللي خلينا محمد عبده بقا نجم.. وطلال المداح الله يرحمه ووردة بقوا نجوم من مصر”.

مصر قبل أي حاجة

وتابع حمودة: ” إحنا بلد الفن والجمال وأي واحد بيجي هنا بينجح..  حسين الجسمي بيحب مصر، ووائل جسار قال أنا بحترم مصر، صابر الرباعي مصر اللي عملته”.

وهاجم عبدالباسط محمد الحلو، مردفاً: “أحييت حفلات في السعودية.. قبل ما أي حاجة بقول مصر قبل ما أقول أي حاجة.. بقول أنا بحب جمهورية مصر العربية، وبعدها بقول السعودية، أو أي بلد تانية”.

وتابع: “لو الفنان مش شاطر ونجم السعودية مش هتاخدوا، مصر هي اللي بتحيي الحفلات.. ولا كلمة تتقال إحنا النجوم هنا، وأي واحد نجم طلع من هنا”.

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هجوم وانتقادات

وتعرض الفنان محمد الحلو إلى هجوم وانتقادات بعدما حاول كسب رضاء السعودية بتغيير كلمات أغنيته الشهيرة “عمار يا اسكندرية”، إلى “عمار يا سعودية”.

وهب تركي آل الشيخ، للدفاع عن الحلو قائلاً: ” سمعت الإهداء من الفنان الكبير محمد الحلو اللي نرحب فيه في أرضه وبلده التانية السعودية.. مو غريب من أهلنا الغاليين أهل مصر”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة: “الفن المصري غالي علينا وفي قلوبنا دائمًا.. وهو الفن الرائد الذي تعلمنا منه الكثير وأساسًا من البداية أنت أخونا الكبير ما قُلت حاجة غلط.. عمار يا مصر عمار يا سعودية وعمار يا كل الأمة العربية”.

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