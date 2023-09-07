الخميس, سبتمبر 7, 2023
الرئيسيةحياتناداليدا خليل بـ لانجري مثير مثل فتيات الليل.. محاولة جديدة لإغراء عمرو...
حياتنا

داليدا خليل بـ لانجري مثير مثل فتيات الليل.. محاولة جديدة لإغراء عمرو دياب! (فيديو)

كانت داليدا خليل تتحضر لجلسة تصويرية قبل حفلها الاستعراضي في أحد النوادي الليلية في بيروت

كتب رفيف عبدالله
داليدا خليل بـ لانجري مثير مثل فتيات الليل.. محاولة جديدة لإغراء عمرو دياب! (فيديو)
الفنانة اللبنانية داليدا خليل
- Advertisement -

وطن- رفعت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، مستوى الجرأة والإثارة في إطلالاتها منذ اقتران اسمها باسم الفنان المصري عمرو دياب.

ونشرت داليدا خليل مقطعاً عبر  خاصية الستوري على انستجرام، وهي تقف أمام المصور مرتدية كورسيه وشورت قصير باللون البنفسجي أشبه بـ لانجري.

لانجري ومعطف

ووضعت داليدا فوق ملابسها معطفا من اللاتكس باللون الفوشي.

وبدا كأن داليدا خليل ترتدي لانجري وفوقه معطف، في إطلالة شبهها المتابعون بملابس فتيات الليل.

ويبدو أن داليدا كانت تتحضر لجلسة تصويرية قبل حفلها الاستعراضي في أحد النوادي الليلية في بيروت، حيث تقدم عرضا كل أسبوع.

جرأة داليدا خليل
تقدم الشابة حفلا استعراضيا كل اسبوع

بوسة عفوية

كشفت الشابة اللبنانية في وقت سابق حقيقة العلاقة التي تجمعها بالنجم المصري عمرو دياب، بعد انتشار صور حميمية لهما معاً.

- Advertisement -

وقالت داليدا خليل في تصريح لبرنامج “إي تي” بالعربي: “والله العظيم كلها 3 صور”.

عمرو دياب يقبل داليدا خليل
عمرو دياب يقبل داليدا خليل

وحول القبلة، أجابت داليدا: “أنا قولتله بوسني قام باسني، طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وعبرت داليدا عن صدمتها في تصريح آخر قائلة: “ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب”.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

لن تتخيلوا سعر ساعة “رولكس” التي ارتداها عمرو دياب في حفله بلبنان (صور)

حياتنا

داليدا خليل تحاول إغراء عمرو دياب في بيروت.. رقص وحركات مثيرة وفستان مفتوح (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب غاضبة جداً بسبب فتاة أثداءها صغيرة مثلها (فيديو)

حياتنا

كرش عمرو دياب البالغ 62 عاماً .. صور تجتاح المواقع وتثير الجدل الواسع! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تتحوط خشية الكشف عن صدرها.. هل اعتنقت المسيحية من أجل حبيبها؟

حياتنا

ابنة عمرو دياب تكشف ملابسها الداخلية الحمراء بطريقة مثيرة وحيلة ذكية (شاهد)

حياتنا

عمرو دياب في وضع حميمي مع فتاة أخرى بعد داليدا خليل (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بمايوه خيط مثير وسط مئات العراة على الشاطئ (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تكشف حجم صدرها بدقة بلا خجل في لبنان (شاهد)

حياتنا

داليدا خليل تكشف طبيعة علاقتها بـ عمرو دياب وسر “البوسة” (فيديو)

حياتنا

ابنة عمرو دياب بقميص مفتوح بدون حمالة صدر وعشيقها يحاول تغطيتها بيديه (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب في أحضان عشيقها على أنغام أغنية والدها (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأمير الحسين يلتقي بمدرس التربية الإسلامية الذي درسه في الإعدادية وهذا ما قاله عنه (شاهد)

المنافسة مع ميسي انتهت.. هذا ما قاله صاروخ ماديرا رونالدو عن البرغوث (فيديو)

انفصال الكويتية نور الفلاح والنجم آل باتشينو بعد 3 أشهر من إنجابها طفلاً .. ما السبب!

وزير خارجية النيجر يهين الجزائر ويدعوها للاهتمام بشؤونها!

عبد الباسط حمودة يهين محمد عبده وطلال مداح بسبب ما فعله محمد الحلو.. شاهد

رونالدو ونيمار خارج القائمة.. تعرف على المرشحين للكرة الذهبية 2023

رحالة روسي يثير غضب وسخرية العُمانيين بما قاله عن السلطنة بعد زيارتها! (شاهد)

إيجي أزاليا التي تطاولت على الذات الإلهية وتمزق سروالها تفضح تركي آل الشيخ مجدداً وهذا ما كشفته!

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

تسمع أصوات العلاقة من غرفة نوم والدتها.. سؤال على منصة شهيرة يثير جدلا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

الغضب القطري من حماس و”السنوار” أكبر من المتوقع: جفف اموال الحركة وزاد من معاناة أبناء غزة

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

بعد قرار تمديد خفض إنتاج النفط .. محمد بن سلمان في مواجهة إدارة بايدن

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC