داليدا خليل بـ لانجري مثير مثل فتيات الليل.. محاولة جديدة لإغراء عمرو دياب! (فيديو)

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وطن- رفعت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، مستوى الجرأة والإثارة في إطلالاتها منذ اقتران اسمها باسم الفنان المصري عمرو دياب.

ونشرت داليدا خليل مقطعاً عبر خاصية الستوري على انستجرام، وهي تقف أمام المصور مرتدية كورسيه وشورت قصير باللون البنفسجي أشبه بـ لانجري.

لانجري ومعطف

ووضعت داليدا فوق ملابسها معطفا من اللاتكس باللون الفوشي.

وبدا كأن داليدا خليل ترتدي لانجري وفوقه معطف، في إطلالة شبهها المتابعون بملابس فتيات الليل.

ويبدو أن داليدا كانت تتحضر لجلسة تصويرية قبل حفلها الاستعراضي في أحد النوادي الليلية في بيروت، حيث تقدم عرضا كل أسبوع.

بوسة عفوية

كشفت الشابة اللبنانية في وقت سابق حقيقة العلاقة التي تجمعها بالنجم المصري عمرو دياب، بعد انتشار صور حميمية لهما معاً.

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وقالت داليدا خليل في تصريح لبرنامج “إي تي” بالعربي: “والله العظيم كلها 3 صور”.

وحول القبلة، أجابت داليدا: “أنا قولتله بوسني قام باسني، طلعت بكل عفوية ما بدها هالقد”.

وعبرت داليدا عن صدمتها في تصريح آخر قائلة: “ليس من المعقول أن تصبح هناك قصة حب من وراء صور نشرتها مع عمرو دياب”.