موعد مباراة منتخب تونس ضد بوتسوانا والتشكيلة في تصفيات أمم أفريقيا 2024

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وطن- يلتقي منتخب تونس ضد بوتسوانا، الخميس، في مواجهة سهلة لنسور قرطاج، مع ختام منافسات دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، التي تستضيفها ساحل العاج مع بداية العام المقبل.

وستكون مباراة منتخب تونس ضد بوتسوانا، على أرض ملعب (حمادي العقربي برادس الأولمبي)، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

موعد مباراة منتخب تونس ضد بوتسوانا

كما وستكون بتوقيت فلسطين والسعودية، عند الساعة العاشرة مساءً، بينما بتوقيت مصر فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوتسوانا

وستبث مجريات أحداث مباراة منتخب تونس وبوتسوانا على شبكة قنوات (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لمجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN SPORTS 5) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11054، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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وسيعلق على مجريات مباراة تونس وبوتسوانا، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب تونس ضد بوتسوانا

وسيلعب المدرب التونسي جلال قادري المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره بوتسوانا، مع ختام منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لدور المجموعات، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع نسور قرطاج: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، عيسى عبدي، وجدي كشريدة.

خط الوسط: حنبعل المجبري، عيسى ليدوني، أنيس بن سيلمان.

مركز الهجوم: عصام الجبالي، محمد علي بن رمضان، يوسف المساكني.

ويحتل منتخب تونس وصافة جدول ترتيب مجموعته في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر غينيا الاستوائية برصيد 12 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس بوتسوانا في ثالث جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط حتى الآن.