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ليس مختطفا.. مفاجأة بشأن الرحالة حارث الشريقي كشفها سفير اليمن بالسلطنة

تطورات جديدة بحادث اختفاء الرحالة العماني حارث الشريقي، في اليمن كشفها الإعلامي العماني عبدالله السعيدي

كتب محمد أمين ميرة
ليس مختطفا.. مفاجأة بشأن الرحالة حارث الشريقي كشفها سفير اليمن بالسلطنة
الرحالة العماني حارث الشريقي
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وطن- تحدث إعلامي عماني عن لقاء وصفه بالخاص والمباشر مع سفير اليمن في سلطنة عمان، أوضح فيه مصير الرحالة العماني حارث الشريقي وحقيقة اختطافه.

وقال الإعلامي عبدالله السعيدي، الذي يعرف عن نفسه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) بأنه إعلامي ووكيل قانوني، في تغريدة له ضمن المنصة ذاتها أنه أجرى لقاء خاصاً ومباشراً مع “سعادة سفير اليمن في سلطنة عمان” اليوم الأربعاء 6 أيلول/سبتمبر 2023.

تغريدة الإعلامي عبدالله السعيدي عن اجراء لقاء خاص مع سعادة سفير اليمن في سلطنة عمان
تغريدة الإعلامي عبدالله السعيدي عن اجراء لقاء خاص مع سعادة سفير اليمن في سلطنة عمان

وأضاف أن السفير ذكر له بأن حارث الشريقي، ليس مختطفاً كما يشاع، بل موقوف وسيخرج خلال ساعة من الآن (التغريدة انتشرت الساعة الواحدة ظهراً).

كما نشر عضو مجلس الشورى ممثل نزوى والإعلامي أحمد العبري، ذات المعلومات عن اتصاله بسفير جمهورية اليمن وإبلاغه بأن “الشريقي” موقوف لإجراءات حماية حسب وصفه.

اتصال عضو مجلس الشورى ممثل نزوى والإعلامي أحمد العبري بسفير جمهورية اليمن
اتصال عضو مجلس الشورى ممثل نزوى والإعلامي أحمد العبري بسفير جمهورية اليمن

هل تم الإفراج عن حارث الشريقي؟

وأرفق السعيدي وسم “كلنا حارث الشريقي” في تضامنه مع الرحالة الذي أثار خبر اختفائه، ضجة خلال الساعات الماضية في وقت متأخر، مساء الثلاثاء 5 أيلول 2023.

وتساءلت عبير بلوش في تغريدة عن حقيقة الإفراج عن حارث أو لا “بعد الحديث عن ساعة لإطلاق سراحه”، إلا أنه لم تصدر أي معلومات جديدة مؤكدة بهذا الشأن حتى، عصر اليوم الأربعاء.

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تغريدة عبير بلوش عن حقيقة الإفراج عن حارث الشريقي
تغريدة عبير بلوش عن حقيقة الإفراج عن حارث الشريقي

وكان الناشط العماني سمير الإسماعيلي قد أثار تلك الأنباء في تغريدة له على منصة إكس (تويتر سابقاً)، ولفت إلى أن الخطف “تم خلال مرور الرحالة من نقطة التحالف وهو قادم من صنعاء مع صديقه اليمني”.

حارث الشريقي موقوف لا مخطوف!

وأكد مغردون انقطاع مشاركات الرحالة على انستغرام، فيما ذكر آخرون أن الرحالة تم توقيفه من قوات التحالف على الأرجح.

ووفق ما رصدته (وطن) من تغريدات أكدت مصادر عدة من مغردين على منصة “إكس” و”فيسبوك” أن حارث الشريقي معتقل ضمن أحد النقاط الأمنية.

ومن هؤلاء الناشط اليمني الجنوبي علي النسي، الذي ذكر في منشور له على “فيسبوك” أن الرحالة العماني حارث الشريقي اعتقل قبل 5 أيام بإحدى نقاط مأرب الأمنية بسبب رغبته في زيارة صنعاء”.

تعليق الناشط اليمني الجنوبي علي النسي على اعتقال الرحالة العماني حارث الشريقي
تعليق الناشط اليمني الجنوبي علي النسي على اعتقال الرحالة العماني حارث الشريقي

ورأى النسي أنه كان من الأجدر اعتقال المبعوث الأممي والسفير السعودي لزيارتهم صنعاء أكثر من مرة” وأن على المحافظ سلطان العرادة “إطلاق سراح الشريقي لأنه زائر سياحي ولا صلة له بأي خلافات سياسية”.

معلومات عن الرحالة حارث الشريقي

وحارث الشريقي رحالة عماني شهير من أبرز المعلومات عنه:

-أحد مشاهير انستغرام وفيها يوثق رحلاته التي وصلت إلى أكثر من 40 دولة

-من محبي المغامرة ورحلات السفاري المليئة بالمخاطر

– من دول خليجية وبعدها تايلند بدأت أولى مغامراته حسبما ذكر في فيديوهاته

– من البلاد التي أحبها أكثر من غيرها تنزانيا التي وجدها مختلفة عن البلدان الأخرى حسب قوله

– من أبرز التحديات التي جرت له صعوبة التواصل مع شعوب الدول الأجنبية بسبب عدم فهمه لغتها

وكان آخر فيديو للرحالة العماني على انستغرام من جبال محافظة “إب” في اليمن، وبدا فيها روعة وسحر الطبيعة هناك حيث كان برفقة أطفال يتجولون ضمن المكان بدا أنهم من سكان المنطقة.

المصدرانستجرام، تويتر، فيسبوك، رصد وتحرير وطن

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