الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو لأحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية "الفشل الاقتصادي"
الهدهد

فيديو لأحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية “الفشل الاقتصادي”

الرئيس المصري دعا المصريين لتنظيم حرية الإنجاب في محاولة للسيطرة على النمو السكاني

كتب خالد الأحمد
فيديو لأحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية
عبد الفتاح السيسي وأحمد زويل
- Advertisement -

وطن- خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحدث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث أرجعها إلى الزيادة السكانية.

وجاءت تصريحات السيسي لتحمل اتهاما وإن كان غير مباشر للشعب المصري بأنه المسؤول عن التحديات الراهنة بسبب كثرة الإنجاب، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعجز السلطات عن وضع حد لها.

فيديو أحمد زويل

وفي رد غير مباشر، تداول ناشطون على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطع فيديو قديم للعالم المصري الراحل أحمد زويل، يتحدث فيه عن الزيادة السكانية وأنها لا يمكن أن تشكل عبئا على الاقتصاد، لكنها تمثل ثروة قومية.

وقال أحمد زويل في مقطع الفيديو، إن عدد السكان الكبير لا يعتبر عبئا على الإطلاق، لكنه يمثل ثروة قومية، شريطة أن يحصل المواطنون على تعليم جيد وأن يحصلوا على فرصة مناسبة، وسيكون لذلك نتاج كبير لصالح الدولة.

وضرب مثالا على ذلك بدولة الهند التي أعدت رؤية كاملة تقوم على البحث العلمي رغم حالة الفقر التي كانت تعاني منها البلاد، لكنها تقدّمت كثيرا على الصعيد التكنولوجي.

السيسي يحمل الزيادة السكانية مسؤولية التحديات

وكان السيسي قد صرح أمس في كلمة خلال المؤتمر، إن تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشددا على أن الزيادة السكانية في مصر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة.

وأشار السيسي إلى أن الزيادة السكانية مثّلت أحد التحديات في 2011 (يقصد ثورة 25 يناير)، ونقلت عنه وسائل إعلام محلية القول: “الناس خرجت ليه فى 2011 ؟.. الدولة لا تستطيع أن تقدم المطلوب.. الدولة مقدرتش تقدم المطلوب.. الدولة مكنتش قادرة أو مش عاوزه.. هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبى لهم ذلك”.

- Advertisement -

ودعا السيسي لنظيم الحرية المطلقة في معدلات الإنجاب، وقال إن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية في مصر
الزيادة السكانية في مصر

وصرح السيسي:” اللي بيحدث في مصر ممكن يكون أيضا شكل آخر من اللي بيحصل في العالم، فيه دول كثيرة استطاعت أن تنظم عملية النمو السكاني، وفيه دول كثيرة لم تسطع”.

ولفت إلى أن عدد السكان في القارة الإفريقية سيصل قريبا إلى مليار و600 مليون نسمة، وأنه رغم تعدد الموارد في القارة لكنه لن تستطيع تلبية مطالب السكان.

وتابع: “في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح ما بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان 19- 20 مليون، لكن الفجوة دي لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هو نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي إللي إحنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا؟”.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.. تفاصيل صادمة!

الهدهد

أحمد الطنطاوي يتحدى السيسي بصورة مفاجئة لمؤيديه في “كل المحافظات المصرية” (شاهد)

الهدهد

تيك توكر بريطانية تروي مأساتها في مصر وهكذا تحولت زيارتها لأسوأ تجربة سفر في حياتها (شاهد)

حياتنا

فستان ملكة جمال مصر المحجبة يثير الجدل.. هكذا بررت فضيحة البطانة على طريقة رانيا يوسف!

الهدهد

أول تعليق من أمير منير بعد جدل “عمرة البدل”.. ما القصة؟ (فيديو)

الهدهد

حافظ المرازي يتهكم على رئيس الحكومة المصرية بسبب “ابتسامة في مشهد حزين”

الهدهد

“الموضوع مش خالتي وخالتك”.. رسالة نارية من محمود بدر لأحمد الطنطاوي فما قصتها؟

الهدهد

“سوبرمان أدار الصفقة”.. هذا سبب اعتماد النظام المصري على أحمد قطان لإنهاء فضيحة طائرة الكنز

الهدهد

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

الهدهد

الكفيل المصري.. السيسي يتخبط في ظل انهيار الاقتصاد وقرار جديد يثير السخرية

اقتصاد

فشل جديد يحاصر نظام السيسي.. أسباب ومآلات تخفيض الديون المصرية

الهدهد

بيان ناري لقناة مكملين بعد حذف صفحتها على فيسبوك.. هل فعلتها مصر والإمارات؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملك فيصل يهدد الأمير فهد بتجريده من مناصبه بعد فضيحته في فرنسا وكيسنجر يتدخل!‎

بعد قرار تمديد خفض إنتاج النفط .. محمد بن سلمان في مواجهة إدارة بايدن

صورة نجوى كرم بدون فوتوشوب تفضح ما تحاول إخفاءه.. تبدو أكبر من 57 عاماً (شاهد)

إيلون ماسك ينفجر غضبا بعد خسارته عائدات الإعلانات بعد اتهام خطير و”قرار عاجل”

أحمد سعد ينشر فيديو غير متوقع لطليقته ويهاجم الجمهور.. “أعمل زي ما أنا عاوز”

قبلة المونديال تُطيح بمدرب منتخب إسبانيا للسيدات فيلدا (صور)

مصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.. تفاصيل صادمة!

ليلى عبدالله تنهار بعد تعرضها للتحرش.. ثلاثة أشخاص استغلوا أن والديها من الصم والبكم

ابنة عمرو دياب في المغرب.. تجولت في شفشاون بلا حمالة صدر وكشفت المستور (شاهد)

اعتقال الرئيس المؤقت لحركة النهضة.. شرطة قيس سعيّد تقمع معارضيه (تقرير)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC