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فيديو الفضيحة ينتشر .. ضابط أمريكي فعلها مع امرأة شبه عارية بسيارة الشرطة! (شاهد)

في عام 2016، تم إيقاف الضابط صاحب الفضيحة أيضا عن العمل مؤقتا دون أجر، بعدما وجهت إليه تهمة إساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية، بعد ضرب طفل صديقته

كتب أنس السالم
فضيحة ضابط شرطة أمريكي وهو يقبل امرأة شبه عارية ويختلي بها في سيارة الشرطة
دخل الضابط إلى جانب المرأة وأغلق باب سيارة الشرطة خلفهما
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وطن – وثق مقطع فيديو، فضيحة مدوية، حيث تم رصد ضابط شرطة أمريكي بولاية ماريلاند “لديه ماضٍ ملطخ”، وهو يقبل امرأة شبه عارية بشكل حميم قبل أن يختلي بها في الجزء الخلفي من سيارته الشرطية.

وأكدت إدارة شرطة مقاطعة “برينس جورج”، الثلاثاء، أن أحد ضباطها كان متورطًا في مقطع الفيديو وقالت إنها تبحث في ملابسات. المقطع.

ومن ثم غردت على موقع “X” أنه “تم تعليق صلاحياته الشرطية مع استمرار التحقيق”، حسب ما جاء في صحيفة “نيويورك بوست“.

شرطي أمريكي يقبل سيدة ترتدي ملابس ضيقة قصيرة
بعد الفضيحة تم تعليق “تم تعليق صلاحيات الشرطي مع استمرار التحقيق

فيديو ضابط أمريكي مع امرأة شبه عارية ينتشر كالنار في الهشيم!

كما أضافت أن الضابط يدعى فرانشيسكو مارليت، تم إيقافه عن العمل في عام 2016 بسبب مزاعم ضرب طفل يبلغ من العمر 3 سنوات حتى فقد وعيه. وفقًا لما ذكرته قناة “Fox 5 DC“.

وفي المقطع الذي انتشر على “Instagram” و”TikTok”، ظهر الضابط ذو رأس حليق أثناء قيامه بتقبيل امرأة ترتدي فستانًا قصيراً بينما يمسكها بقوة.

ثم أخذها الضابط الذي كان يرتدي الزي الرسمي، ووضع ذراعه حول كتفها، وصولاً إلى المقعد الخلفي من سيارة الشرطة وساعدها في الدخول. ثم دخل الضابط إلى جانب المرأة وأغلق الباب خلفهما.

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الشرطي صعد مع الفتاة في المقعد الخلفي وأغلقا الباب على نفسيهما في مركبة الشرطة
الشرطي صعد مع الفتاة في المقعد الخلفي وأغلقا الباب على نفسيهما في مركبة الشرطة

وفي المقطع الذي انتشر على نطاقٍ واسع، يمكن سماع الرجال الذين صوروا الواقعة يتحدثون باللغة الإسبانية.

وبدا أن أحدهم وصف الضابط بالـ “حيوان”، بينما صرخ آخر منفعلا عند مشاهدتهم الواقعة.

ووفقًا لقناة “ABC 7News“، تبين أن الفيديو صور في كارسون بارك، بجوار مدرسة أوكسون هيل الثانوية،.

ويمكن سماع عدد من الأطفال وهم يلعبون في مكان قريب في الخلفية. وفي وقت ما ركض العديد منهم أمام السيارة.

الضابط صاحب الفضيحة اوقف عن العمل عام 2016

في عام 2016، تم إيقاف الضابط صاحب الفضيحة أيضا عن العمل مؤقتا دون أجر، بعدما وجهت إليه تهمة إساءة معاملة الأطفال من الدرجة الثانية، بعد ضرب طفل صديقته.

وتعود هذه الواقعة إلى الفترة التي كان يعتني فيها الشرطي بابن صديقته، بينما كانت تعد العشاء. وعندما بلل الصبي فراشه، زعم أن مارليت ضرب رأسه بالحائط حتى فقد وعيه.

 

المصدرABC 7News - Fox 5 DC - (New York Post)

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