الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
الرئيسيةالهدهدجريمة هزت تركيا.. اقتحم القاعة وأمطر العريس بالرصاص والسبب صادم!
الهدهد

جريمة هزت تركيا.. اقتحم القاعة وأمطر العريس بالرصاص والسبب صادم!

أحد المدعوين للحفل فعل ما لا يخطر على البال مع عريس دياربكر داخل صالة الزفاف شرقي تركيا

كتب محمد أمين ميرة
جريمة هزت تركيا.. اقتحم القاعة وأمطر العريس بالرصاص والسبب صادم!
جريمة في ولاية دياربكر شرقي تركيا
- Advertisement -

وطن- هزت جريمة مروعة وقحة، بحق عريس في ولاية دياربكر شرقي تركيا، البلاد أثناء حفل زفاف ضمن حي “Gaziler” التابع لمقاطعة “Kayapınar”.

وأقدم المتهم “صلاح أ” على فتح النار بشكل مفاجئ على العريس “أحمد إ” عند دخوله صالة زفاف، وأصابه بعدة رصاصات فيما أصيب آخر بشظية في ساقه وفق ما ترجمته (وطن) عن وكالة “dha“.

وفيما انتقلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث تم نقل العريس فوراً إلى المستشفى من قبل أقاربه، وتبين أن إصابته خطيرة وقد تودي بحياته فيما فر المشتبه به وتمكنت السلطات لاحقاً من القبض عليه.

تفاصيل الجريمة الوقحة في دياربكر

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظات مروعة عاشها الحضور خلال تنفيذ جريمة وقحة في “دياربكر” شرقي تركيا، وهرع الموجودين لإسعاف العريس والصبي المصاب في ليلة صعبة ومؤسفة.

وبعد 5 ساعات من فراره استطاعت الشرطة التركية القبض على المعتدي، بعدما عثرت عليه ضمن منزل صديقه وأحالته للتحقيق بعد مصادرة السلاح الذي هاجم به العريس، حسبما نقلته جريدة “صباح” وترجمته (وطن).

وتبين أن سبب الجريمة، يعود إلى رفض المتهم “صلاح” إتمام الزواج، لأنه كان يود هو أيضاً الزواج من نفس العروس، وقد تم رفضه بعد التقدم لها قبل نحو عام.

- Advertisement -
قاتل عريس دياربكر شرقي تركيا
قاتل عريس دياربكر شرقي تركيا

حوادث سابقة مروعة

وجرت جرائم أخرى مروعة أخطرها جريمة في 15 حزيران/يونيو 2023 تجسدت بشجار جماعي بالأسلحة إثر خلاف على ملكية أراضي قمح في مقاطعة Bismil.

وصل خطر الشجار إلى درجة تدخل قوى الأمن والجيش ومؤازرة جوية وحضور الوالي لإعادة الهدوء وضبط الأمن في المنطقة.

وأدى الشجار إلى مقتل 9 أشخاص وسقوط جرحى نقلوا إلى مستشفى الطب في جامعة دجلة Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi شرقي تركيا.

وتركز الخلاف على ملكية أرض مخصصة للقمح بمساحة 200 دونم بعضها ملك لخزينة الدولة، وبعد تدخل القوات التركية تم فتح تحقيق بالقضية وإطلاق أحكام بسجن متورطين في الحادث فضلاً عن مصادرة العديد من الأسلحة.

عقوبة القتل العمد في القانون التركي

يذكر أن عقوبة القتل في القانون التركي كما في الجريمة محل الذكر، بحق عريس دياربكر، قد تصل إلى السجن المؤبد نظراً إلى أنها تمت بسلاح ناري.

أما عقوبة الشجار بالأسلحة تصل أيضاً إلى المؤبد مع الأشغال الشاقة والغرامات المالية الكبيرة في سعي من المشرع التركي لمنع استخدام تلك الأدوات الخطيرة.

ويترتب على الجاني أيضاً التكفل بنفقات علاج المصابين في حال ألحق الضرر بهم مع تعويضهم لتجنب الآثار النفسية التي لحقت بالضحايا.

المصدروكالة dha، جريدة صباح، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

مصر: حفيد يقتل جده لتخلو له زوجته بعد علاقة آثمة جمعتهما بالسر.. تفاصيل صادمة!

الهدهد

جزائري حاول ذبح صديقته السويدية بالسكين.. نجت بمعجزة بعد وصلة رعب (فيديو)

الهدهد

تفاصيل جريمة هزت الكويت.. هندي يقتل عاملة فلبينية في منزل كفليها ثم ينتحر

الهدهد

فيديو محاولة اغتيال عبد اللطيف المشاي في تركيا.. يرقد في العناية المركزة

الهدهد

بعد “آكلة طفلها”.. جريمة تهز مصر لأم خنقت طفلتيها “بفوطة” حتى الموت

الهدهد

جريمة بشعة ارتكبتها شابة عراقية في ألمانيا مع شبيهة لها.. لن تُصدق ما فعلته ولماذا؟!

تقارير

وثائق: مخطط الإمارات لضرب قطر وتركيا من الخارج وتمويل التطرف ضد الجاليات المسلمة بأوروبا

الهدهد

حتى في سنوات التوتر.. تدفق لا يتوقف لأثرياء الخليج إلى تركيا

الهدهد

دون أن تلمسه.. فتاة مصرية تنهي حياة والدها بطريقة شيطانية بشعة في ثوان

الهدهد

الإعدام لقاتلة طفل العراق مطلب شعبي.. عذبته بوحشية حتى الموت

تقارير

المونيتور: نساء وفتيات إدلب ضحايا للجنس والاتجار بالبشر على يد أبو عبدالله الكويتي وفهد السعودي!

حياتنا

مريم حسين تشوه صورة المغربيات بعد ظهورها شبه عارية في تركيا (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فوضى وهبوط اضطراري.. طائرة أمريكية أغرقها “إسهال” راكب لم يتمالك نفسه

“حوت يونس” يظهر في العراق.. آخر خزعبلات الشيعة تثير السخرية

الإمارات.. وفاة حفيدة ضاحي خلفان تثير حزنه وهكذا نعاها

مصر.. آخر ما قاله أمير منير قبل اعتقاله بسبب جدل “عمرة البدل”

ليس مختطفا.. مفاجأة بشأن الرحالة حارث الشريقي كشفها سفير اليمن بالسلطنة

شاهد فستان الشيخة موزا والدة أمير قطر وإطلالة لافتة من مالطا

حينما انفعل صدام على القذافي “وحكم على أبيه بالنار”.. أسرار تكشف لأول مرة (فيديو)

فيديو الفضيحة ينتشر .. ضابط أمريكي فعلها مع امرأة شبه عارية بسيارة الشرطة! (شاهد)

موعد مباراة منتخب تونس ضد بوتسوانا والتشكيلة في تصفيات أمم أفريقيا 2024

تعليق ناري من جاسم النبهان على اعتزام السلطات الكويتية منع مكالمات الواتساب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC