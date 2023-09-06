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بالفيديو.. شقيقة فاطمة المؤمن تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة جديدة

أشارت المحامية مريم المؤمن، شقيقة الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، إلى أن القضية حتى الآن يتم التعامل معها كجنحة وليس فيها أي اتهام يتعلق بالمخدرات سواء حيازة أو تعاطي

كتب سالم حنفي
بالفيديو.. شقيقة فاطمة المؤمن تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة جديدة
المحامية مريم المؤمن
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وطن- حسمت المحامية مريم المؤمن، الجدل بخصوص ما أشيع في الأسابيع الماضية من وجود شرائط “ليريكا أو مخدرات”، في سيارة شقيقتها وموكلتها الفاشونيستا الكويتية فاطمة المؤمن، التي شغلت قضيتها الرأي العام في البلاد طوال تلك الفترة.

وجاء ذلك بعد قرار رفض إخلاء سبيل فاطمة المؤمن وتمديد الحبس والنظر في قضية حادث الفاشينستا في جلسة 14 سبتمبر المقبل.

وقالت المحامية مريم المؤمن، إن هناك دليلاً تم كشفه اليوم، وهو أنه “لو كان مع فاطمة شرائط ليريكا أو مخدرات لتحولت القضية من جنحة إلى جناية ، ولما تم احتجازها في مخفر الضاحية ولا ذهبت إلى الجنائية بل باتت في المكافحة.”

ويستخدم عقار ليريكا المسمى أيضاً “بريجابالين” كمضاد للتشنج أو مضاد للصرع، إذ يعمل عن طريق تقليل شدة “النشاط الكهربائي غير الطبيعي في الدماغ.”

مريم المؤمن: “قضية أختي ما فيها أي مخدرات”

وأشارت المحامية شقيقة فاطمة المؤمن، بحسب مقطع فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن القضية حتى الآن يتم التعامل معها كجنحة وليس فيها أي اتهام يتعلق بالمخدرات سواء حيازة أو تعاطي.

“كما أنه ليس هناك أي اعترافات من فاطمة بهذا الخصوص كما تدعي الكومونتات الوهمية” – حسب وصفها-.

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وأردفت المحامية الكويتية أن السلطات قامت بتحليل دم فاطمة ولم تظهر النتائج أي شيء بهذا الخصوص.

وفي بداية الفيديو التي قدمت فيه التعازي لأهالي المتوفين وتمنت فيه الشفاء العاجل ليوسف الشتيلي المطيري، شددت شقيقة فاطمة المؤمن، على التزام الصمت الفترة الماضية كون هناك حالة من الحزن والتحقيقات كانت ما زالت جارية.

و أكدت أن فاطمة المؤمن، أختها، “مؤمنة بالقضاء العادل وعدم تأثير الشائعات واللغط المنتشر على السوشيال ميديا على جلسة النظر في 14/9.”

حادث تقاطع شارع السور

وكان روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي تداولوا في أواخر، أغسطس آب الماضي، لقطاتٍ من كاميرا مراقبة توثّق لحظة الحادث المروّع للفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في تقاطع شارع السور مع شارع الملك فهد في الكويت.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن الفاشونيستا الكويتية قد تجاوزت الإشارة الحمراء مما أدى لتصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة شخصين وإصابة آخرون.

وفي دفاعها حاولت الفاشونيستا رفع شكوى ضد المتوفين بتهمة التحرش، ولكن هذا الأمر تم رفضه من قبل السلطات، وأثار غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة بعد أن تم تسريب مقطع فيديو يظهر الفاشونيستا وهي تسير بسرعة كبيرة وتصطدم بسيارة المجني عليهما وتتسبب في مقتلهما.

وكشف أحد المصادر أنها لم تكن تحت تأثير المخدر وقت وقوع الحادث، كما أكدت التحاليل المعملية بأن لم يعثر على مخدرات داخل سيارتها كما روج البعَض.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية حبس المتهمة 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها على المحكمة المختصة، فيما رفضت النيابة العامة طلب الكفالة.

المصدرتوتير، رصد وتحرير وطن

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