الأربعاء, سبتمبر 6, 2023
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حياتنا

انفجار ضخم يدمر منزل أيمن زيدان في دمشق.. ماذا حدث؟ (شاهد)

تعرض مطعم بيتزا ملاصق لمنزل أيمن زيدان للاحتراق تماما

كتب رفيف عبدالله
انفجار ضخم يهز منزل أيمن زيدان.. ماذا حدث؟ (شاهد)
الفنان السوري أيمن زيدان
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وطن- نجا الفنان السوري أيمن زيدان، من موت محقق بأعجوبة، بعد تعرضه لحادث انفجار أليم بالقرب من منزله.

وأعلن أيمن زيدان، تعرض مطعم بيتزا ملاصق لمنزله في منطقة المزة- فيلات غربية في العاصمة السورية دمشق، للاحتراق تماماً بعد انفجار عبوات غاز داخله.

أيمن زيدان
انفجرت عبوات غاز بالقرب من منزل الفنان

أضرار مادية

وطمأن الفنان السوري الجمهور على حالته عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “أنا بخير وأضراري مادية، الحمد لله دائمًا وحما الله كل الناس”.

أيمن زيدان
من آثار الانفجار والحريق المروع

في سياق آخر، نشر أيمن زيدان صورة نادرة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها.

والدة أيمن زيدان

وكتب الفنان السوري على الصورة: “أمي يا وطن الدفء الذي يدّثرني كلما عضني صقيع هذا العالم الموحش.. يا نجمة ضوء تطرد العتمة من أزقة حياتي الوعرة، كل عام وأنتِ كل الدنيا”.

أيمن زيدان
أيمن زيدان ووالدته

ويؤكد أيمن زيدان في كل مناسبة أن والدته هي الفرح المتبقي في عمره، بعدما فقد نجله نوار وشقيقه الفنان شادي زيدان.

المصدررصد ومتابعة وطن

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