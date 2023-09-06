انفجار ضخم يدمر منزل أيمن زيدان في دمشق.. ماذا حدث؟ (شاهد)

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وطن- نجا الفنان السوري أيمن زيدان، من موت محقق بأعجوبة، بعد تعرضه لحادث انفجار أليم بالقرب من منزله.

وأعلن أيمن زيدان، تعرض مطعم بيتزا ملاصق لمنزله في منطقة المزة- فيلات غربية في العاصمة السورية دمشق، للاحتراق تماماً بعد انفجار عبوات غاز داخله.

أضرار مادية

وطمأن الفنان السوري الجمهور على حالته عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: “أنا بخير وأضراري مادية، الحمد لله دائمًا وحما الله كل الناس”.

في سياق آخر، نشر أيمن زيدان صورة نادرة لوالدته بمناسبة عيد ميلادها.

والدة أيمن زيدان

وكتب الفنان السوري على الصورة: “أمي يا وطن الدفء الذي يدّثرني كلما عضني صقيع هذا العالم الموحش.. يا نجمة ضوء تطرد العتمة من أزقة حياتي الوعرة، كل عام وأنتِ كل الدنيا”.

ويؤكد أيمن زيدان في كل مناسبة أن والدته هي الفرح المتبقي في عمره، بعدما فقد نجله نوار وشقيقه الفنان شادي زيدان.