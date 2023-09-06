المغرب: استمارة للتلاميذ تعترف بوجود جنس ثالث تثير جدلاً واسعاً والوزارة تعلق!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزعومة لاستمارة صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة بن ملال خنيفرة التعليمية، تقر من خلالها وزارة التربية بوجود جنس ثالث.

وبحسب الاستمارة المتداولة والتي تقدم للطلاب، فقد طلبت منهم تعبئة البيانات الخاصة بهم، لتظهر المفاجأة بوجود خانة تتعلق بالجنس تحمل اسم “آخر” غير الذكر والأنثى.

الاستمارة تلقفها المغردون الجزائريون الذين استنكروا هذا الأمر، محاولين استغلالها في غإطار الصراع الحاصل بين البلدين منذ زمن.

انتقادات وسخرية

وفي هذا السياق، وفي إطار الانتقاد والسخرية، قال الكاتب الصحفي والباحث في العلوم السياسية، ونائب رئيس أكاديمية الذاكرة الجزائرية، الدكتور محمد دخوش تعليقا على الاستمارة المزعومة:” كاتب صحفي وباحث في العلوم السياسية، نائب رئيس أكاديمية الذاكرة الجزائرية” ، مع وضع هاشتاق بعنوان:”مملكة البرتوش، في إشارة للمغرب.

وقال أخر من ضمن عشرات وربما مئات التعليقات:”المثلية تدخل الادارة في المغرب اضحوكة العالم”.

وعقب تداول الاستمارة ورواجها على مواقع التواصل وما تسببت فيه من إحراج وهجوم على الوزارة، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بيانا كشفت فيه الحقيقة.

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وزارة التربية الوطنية تنفي

وقالت في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” انه :” على إثر ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استمارة نسبت لثانوية الكركارات التأهيلية بتغسالين، فإن إدارة المؤسسة المعنية تنفي نفيا قاطعا صدور هذه الوثيقة عنها أو عن المديرية الإقليمية بخنيفرة”.

ولفتت الوزارة أن ما ورد في الاستمارة المزعومة يخالف القيم والهوية المغربية، معلنة فتح تحقيق في الموضوع.

كما تعهدت الوزارة باتخاذ حقها في اتباع الإجرءات القانونية الكاملة في كل ما يخض هذه الواقعة.