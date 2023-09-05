مُفجع.. الحياة والموت في مشهد واحد بحفل للكشف عن “جنس مولود”

- Advertisement -

وطن – حاز مقطع فيديو متداول، على تفاعل واسع خلال الأيام القليلة الماضية في المكسيك. حيّث وثّق مجموعة أصدقاء في مدينة “لا لاغونا” بولاية سينالوا لحظة احتفال زوجين بالكشف عن جنس الجنين، قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة.

ويظهر في المقطع المتداول، الزوجين وهما يقفان أمام لافتة كتب عليها “يا حبيبي” محاطين بالبالونات. وعلى ما يبدو، فقد تضمّنت مراسم الاحتفالية الخاصة مرور طائرة صغيرة ستنشر سحابة وردية للإعلان أن الجنين أنثى.

لكن جناح الطائرة الأيسر انكسر وسقطت على بُعد أمتار من الجوقة، وفي غضون ساعات لقي الطيار مصرعه فيما كان الجميع يهتف سعيداً بالاحتفال، وسط حيرة ودهشة بقية الحضور ممّا حدث أمامهم.

الطيّار تُوفي في المستشفى

وفي أول تعليق لهم على الحادثة، قال مسؤولو الصليب الأحمر في المدينة إن الطيار نُقل إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته. وقال آلان فرانسيسكو رانجيل، من الصليب الأحمر في سينالوا، لشبكة CNN، إن المسعفين عالجوا الطيار في موقع التحطم في سان بيدرو، نافولاتو، ثم نقلوه إلى مستشفى محلي، حيث تُوفي.

وقالت السلطات في نافولاتو بولاية سينالوا لشبكة “سي ان ان” الأمريكية -في نسختها الإسبانية- إن الطيار تُوفي في المستشفى بعد الحادث.

ولم تعلن السلطات عن اسم الطيار، كما أن سبب الحادث غير واضح. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أخرى نتيجة الحادث.