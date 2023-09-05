موعد مباراة فلسطين ضد عمان الودية والتشكيلة المتوقعة

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وطن- يلتقي منتخب فلسطين ضد عمان، الأربعاء، في مباراة ودية تجمع كلا الشقيقين، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية، المقرر إقامتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وستقام مباراة الفدائي الفلسطيني أمام نظيره المستضيف العماني الأحمر، في مباراة ودية قوية على أرض ملعب ( مجمع السلطان قابوس) الرياضي.

موعد مباراة فلسطين ضد عمان الودية

وستنطلق صافرة بداية المباراة الودية بين فلسطين وعمان، في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القدس الشريف ومكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً، بينما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون المباراة عند الساعة السابعة إلا ربع مساءً.

ولكن بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وعمان

وستبث مجريات مباراة المنتخب الفدائي الفلسطيني أمام الأحمر العماني، على قناة عمان الرياضية.

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كما وستنقل المباراة الودية بين كلا المنتخبين الشقيقين على قناة فلسطين الرياضية مباشر.

وسيعلق على أحداث مباراة فلسطين ضد عمان، المعلق الرياضي محمد الريامي على قناة عمان الرياضية.

تشكيلة منتخب فلسطين ضد عمان

وسيلعب المدرب التونسي مكرم دبوب، المباراة الودية أمام منتخب عمان، في المباراة الودية في إطار التحضيرات للتصفيات الآسيوية القادمة، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: رامي حمادة، براء خروب.

دفاع الفدائي الفلسطيني: ياسر حمد، موسى فيراوي، سامر الجندي (مشيل ميلاد)، مصعب البطاط.

استعدادًا للمواجهة الودية أمام منتخبنا الوطني الأربعاء المقبل.. المنتخب الفلسطيني 🇵🇸 يباشر تدريباته على ملعب استاد السيب الرياضي.#توووفه #عمان_فلسطين pic.twitter.com/eB3Ez1MCkf — صحيفة توووفه الرياضية (@toofa_om) September 4, 2023

خط الوسط: محمد يامين، عدي خروب، محمد باسم، سامح مراعبة ( محمود أبو وردة).

هجوم الفدائي: عدي الدباغ، صالح شحادة (تامر صيام).

تشكيلة منتخب عمان ضد فلسطين

وسيدخل المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المباراة أمام منتخب فلسطين، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني.

دفاع الأحمر العماني: أحمد الخميسي، فهمي دوربين، المسلمي، أحمد الكعبي.

📸 وسط معنويات عالية.. "الأحمر" يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة شقيقه الفلسطيني، بحصة مسائية على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي. pic.twitter.com/BbjdOIrkAY — المنتخب العُمـاني (@Oman_NT) September 3, 2023

خط الوسط: جميل اليحمدي، حارب السعدي، زاهر الأغبري.

مركز الهجوم: صلاح اليحيائي، عصام الصبحي، عمر المالكي.