مواجهة عربية مرتقبة.. نتائج  قرعة كأس العالم للأندية 2023 السعودية

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وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بشهر ديسمبر/ كانون الأول مع نهاية العام الجاري.

وأسفرت عن مواجهة عربية نارية مرتقبة بين الاتحاد السعودي أمام الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم المنصرم، في حال نجح العميد السعودي من تجاوز أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 السعودية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 السعودية، بعد إجرائها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كما يلي:

المباراة الافتتاحية:

الاتحاد السعودي (جدة) X أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).

المباراة الثانية:

الأهلي المصري X الفائز من المباراة الافتتاحية.

المباراة الثالثة:

أوراوا ريدز (اليابان) X ليون المكسيكي.

نتيجة قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023 👇 مواجهة مُحتملة بين الأهلي والاتحاد في حال تخطي هذا الأخير المباراة الأولى 🔥 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) September 5, 2023

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دور النصف النهائي:

مانشستر سيتي (إنجلترا) X الفائز من المباراة الثالثة.

بطل أمريكا الجنوبية X الفائز من المباراة الثانية.

مباراة تحديد المركز الثالث

الخاسرين من مباريات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

مباراة النهائي:

الفائزين من مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

وستنطلق مباريات بطولة كأس العالم للأندية، الثلاثاء، في ال12 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما وستقام المباراة النهائية للبطولة، الجمعة، في ال22 من شهر ديسمبر من الشهر ذاته.

ومن الجدير بالذكر، بأن نسخة كأس العالم للأندية 2023 السعودية، ستكون أخر نسخة بالنظام القديم بمشاركة 7 أندية، على تكون نسخة البطولة عام 2025 بمشاركة 32 فريق.