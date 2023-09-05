قبل طرح آيفون 15 .. هذا ما تخشى آبل أن يغضب مستخدميها!

- Advertisement -

وطن – من المتوقع أن تعلن شركة آبل Apple عن هاتف آيفون 15، يوم 12 سبتمبر أو 13 سبتمبر الجاري، في حديث ينتظره الملايين حول العالم، لكنّ الشركة تتخوف من غضب مستخدميها قبل طرح الهاتف بأيام بسبب منفذ USB-C.

ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن آربع طرز من آيفون 2023 وهي: آيفون 15 و آيفون 15 بلس و آيفون 15 برو، إلى جانب آيفون 15 برو ماكس.

فبعد سنوات من الجدل ضد سعي الاتحاد الأوروبي لوجود منفذ شحن هاتف مشترك، ستقوم شركة آبل Apple أخيرًا بالتحول إلى USB-C هذا العام.

وفي هذا السياق، يتوقع مارك جورمان من “بلومبرج” أنه سيتم الإعلان مع طرح هاتف آيفون 15 عن التحول إلى USB-C، مع التركيز على الفوائد التى يجلبها هذا للمستهلكين.

شركة آبل Apple ستقوم بالتحول إلى USB-C

ويبدو أن المسؤولين التنفيذيين فى شركة Apple قلقون بشأن رد فعل عنيف من المستخدمين مثلما حدث عندما قدموا منفذ Lightning لأول مرة (وأزالوا الموصل المكون من 30 سنًا والذي كان موجودًا في كل مكان في العديد من الملحقات). وفقًا لموقع gsmarena.

وستقوم شركة Apple بتضمين كابلات USB-C مع أجهزة iPhone الجديدة.

- Advertisement -

لكنها لم تقم بتضمين شاحن في حزمة البيع بالتجزئة بدءًا من iPhone 12.

وكان الجيل الأخير الذي تم تضمين شاحن فيه هو 11 وكان هذا الشاحن عبارة عن طاقة USB-A (نفس الأجيال السابقة).

وتبحث آبل في الطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد لتسريع عملية تصنيع حاويات الأجهزة، إلى جانب كونه أسرع، سيكون هذا أيضًا أكثر استدامة لأنه يهدر مواد أقل.وفق مارك جورمان

ومن المحتمل أن تكون Apple Watch Series 9 أول منتج يستخدم الطابعات ثلاثية الأبعاد وسيتم طباعة علبها من الفولاذ المقاوم للصدأ.

إذا سارت الأمور بشكل جيد، فستنتقل شركة Apple بعد ذلك إلى استخدام التيتانيوم لساعة Watch Urtla في العام المقبل.

التيتانيوم هو بالطبع المادة الجديدة المستخدمة في أغلفة طرازات iPhone 15 Pro.

لذا فإن النجاح على نطاق صغير يمكن أن يمكّن شركة Apple من تحويل أجهزتها الأكبر (iPhone وحتى iPad) إلى أجزاء مطبوعة ثلاثية الأبعاد.