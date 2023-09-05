على رأسهم محمد صلاح.. 12 نجما لا يزالون متاحين أمام السعودية لخطفهم من الدوريات الأوروبية

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وطن- اختارت فرق الدوري السعودي للمحترفين، مجموعة كبيرة من كبار النجوم من الأندية الأوروبية هذا الصيف، إلى أن هناك نجوما آخرين لا تزال الفرصة متاحة أمام أندية المملكة لضمهم إلى صفوفها.

وأدى ظهور الدوري السعودي للمحترفين كلاعب مهم في سوق الانتقالات إلى تغيير مشهد كرة القدم خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع استمرار قدرة الأندية على جلب المزيد من النجوم الأجانب حتى الموعد النهائي في 7 سبتمبر ، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التحركات في المستقبل.

وعلى الرغم من أن العديد من الأسماء الكبيرة من جميع أنحاء أوروبا تمكنت من إكمال التحركات في اللحظة الأخيرة في يوم الموعد النهائي للانتقالات، إلا أن هناك الكثير من الأسماء الأخرى التي لا تزال غير مفضلة وتحتاج إلى تحدٍ جديد.

ونشر موقع “goal” العالمي، تقريرا عن 12 صفقة عالمية لا تزال محتملة قبل غلق سوق الانتقالات في المملكة العربية السعودية.

محمد صلاح

بغض النظر عن عدد المرات التي أصر فيها يورغن كلوب على بقائه في ليفربول، فإن الشائعات التي تربط محمد صلاح بالاتحاد لن تختفي، حيث قدم الفريق السعودي عرضًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (189 مليون دولار) لكن تم رفضه.

وبيع محمد صلاح ومع استحالة تعويضه على الأقل في الوقت الحالي، فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قاتلة لآمال ليفربول في لقب الدوري الإنجليزي، أما نادي الاتحاد فإذا لم يتمكن من إتمام الصفقة حتى يوم الخميس، فقد يجدد تحركاته في انتقالات يناير.

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ديماري جراي

يواجه جراي أزمة مع نادي إيفرتون، وتحدث عن تعرضه لعدم الاحترام في ناديه، ما يفتح الباب أمام رحيله إلى أن نادي الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد الذي يحرص على ضمه، ومن المحتمل أن يفضل إيفرتون بيع اللاعب بدلا من مكوثه على دكة الاحتياطي.

ديفيد دي خيا

على الرغم من كل عيوبه، كان من المفاجئ عدم قيام أي نادٍ أوروبي بالتعاقد مع ديفيد دي خيا في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف. إنه ليس لاعب الكرة الأكثر تطورًا، لكنه يظل قادرا على الأداء على المستوى الأعلى بشرط ألا يكون مضطرًا إلى المشاركة بشكل كبير في المرحلة الأولى.

ربما كان متمسكًا بحزمة الأجور المربحة المعروضة في الدوري السعودي للمحترفين. ويبدو أن النصر هو الخيار الأفضل بالنسبة له، مع إصابة حارس المرمى الخارجي ديفيد أوسبينا وعدم قيده في هذا الموسم. ويمكن أن يكون الاتحاد خيارًا آخر لأن مارسيلو جروهي ليس حارس المرمى الأكثر شهرة، على الرغم من أنه أثبت أنه حارس موثوق به على مر السنين.

هوغو لوريس

دي خيا ليس الحارس المخضرم الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يمكنه السفر إلى المملكة العربية السعودية أيضًا، فالحارس الفرنسي هوغو لوريس لم يعد الحارس الأولى لدى توتنهام.

ويتوقع توتنهام على مضض أن يستمر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا حتى يناير على الأقل، ولكن إذا سئم من الجلوس على دكة الاحتياطي، فقد تكون العديد من الأندية السعودية مهتمة بالتعاقد معه.

بول بوجبا

كانت عودة بوجبا إلى يوفنتوس مسيرة مضطربة بشكل كبير، مع سلسلة من الإصابات التي حرمته من المشاركة في ست مباريات فقط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. ويبدو أن هناك ضوءًا في نهاية النفق بالنسبة للفرنسي مؤخرًا، حيث عاد لتعادل فريقه مع بولونيا – لكنه تعرض لمشكلة في الظهور أمام إمبولي يوم الأحد .

كل هذه الإزعاجات يجب أن تغري يوفنتوس لتقليص خسائره والموافقة على انتقاله الذي ترددت شائعات عنه منذ فترة طويلة إلى الدوري السعودي للمحترفين. كل من الأهلي والاتحاد مهتمان بضم اللاعب، على الرغم من أن ما إذا كان بوجبا سيكون له تأثير كبير على أرض الملعب هو أمر آخر.

دانيال بودينس

بعد تسجيله ستة أهداف لأدنى الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، غاب دانييل بودينس عن المباريات القليلة الأولى لفريق ولفرهامبتون في الموسم الحالي، كما غاب المهاجم أيضًا عن المعسكر التدريبي لفريقه قبل الموسم في البرتغال.

من الواضح جدًا أنه يريد المغادرة، لكن الاهتمام كان ضعيفًا على أرض الواقع من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية. كما تم ربط الاتفاق مع لاعب أولمبياكوس السابق، حيث يتطلع جيرارد ورفاقه في الاتفاق السعودي لتقديم عرض غير متوقع على اللقب هذا الموسم.

نيكولاس بيبي

أثبت التعاقد مع نيكولاس بيبي مقابل 72 مليون جنيه إسترليني (91 مليون دولار) في صيف 2019 أنه عمل كارثي للغاية بالنسبة لأرسنال . بصرف النظر عن بعض لمحات من الجودة خلال موسم 2020-21 المتأثر بفيروس كورونا، فقد كان بيبي مخيبًا للآمال بشكل كبير في شمال لندن، وفشلت فترة الإعارة في نيس الموسم الماضي في إعادة إحياء مسيرته الراكدة.

لحسن الحظ، ينتهي عقد الإيفواري في الصيف المقبل، ولكن إذا أراد الجانرز إزالته من الدفاتر في وقت أقرب من ذلك الحين، فيمكن أن يقدم لهم الدوري السعودي للمحترفين الخلاص. لقد رفض الجناح بالفعل الانتقال إلى بشكتاش، ولكن ورد أن ناديًا سعوديًا لم يذكر اسمه مهتم بالتعاقد معه.

جادون سانشو

لم يكن المدرب إريك تين هاج في مزاج جيد عندما تحدث للصحفيين بعد خسارة مانشستر يونايتد 3-1 أمام أرسنال يوم الأحد. بعد سرد الطرق المختلفة التي تعرض بها فريقه للظلم من قبل الحكم أنتوني تايلور خلال الهزيمة، كشف بعد ذلك عن سبب استبعاد جادون سانشو من تشكيلة المباراة وهو الأداء التدريبي السيئ للجناح.

رد اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة ، فكتب: “لقد أديت في التدريب بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع. أعتقد أن هناك أسبابًا أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة”.

يعني هذا أنه من الصعب عودة اللاعب للمشاركة مع يونايتد، ومن الواضح أن التعاقد مع لاعبين شباب مثيرين هو أمر تحرص عليه رابطة المحترفين السعودية لإثبات أن مشروعهم ليس مجرد ومضة في الأفق. وإحضار سانشو سيكون بمثابة إعلان جدي للنوايا.

ماركو فيراتي

لم يشارك ماركو فيراتي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث تم إدراج الإيطالي ضمن مجموعة النادي “غير المرغوب فيهم” هذا الصيف، إلى جانب أمثال جورجينيو فينالدوم ونيمار، ولفترة وجيزة كيليان مبابي.

في حين أن غالبية أولئك الذين لم يعودوا مطلوبين من قبل الباريسيين وجدوا أندية أخرى، إلا أن فيراتي لا يزال في طي النسيان – وخياراته تنفد بسرعة. ستستفيد سلسلة من أندية الدوري السعودي للمحترفين من لاعب خط وسط مبدع بجودته، ومن المرجح أن يضغطوا بشدة لإغرائه بعيدًا عن العاصمة الفرنسية خلال الأيام المقبلة.

تياجو الكانتارا

غاب تياجو ألكانتارا عن بداية موسم ليفربول بسبب الإصابة، وإذا صدقت بعض التقارير الأخيرة، فربما يكون قد لعب بالفعل مباراته الأخيرة مع الريدز. وقيل إن الأهلي قدم عرضًا بقيمة حوالي 10 ملايين جنيه إسترليني (12.6 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الصيف، وعلى الرغم من أن المحادثات هدأت مؤخرًا، إلا أن الأندية السعودية يمكنها الآن إعادة إحياء اهتمامها.

تانغاي ندومبيلي

بعد مساعدة نابولي على إنهاء انتظاره للحصول على لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، توقع الكثيرون أن يحصل تانغاي ندومبيلي على فرصة أخرى في توتنهام. ومع ذلك، يبدو أن المدرب القادم أنجي بوستيكوجلو غير مقتنع، حيث لم يظهر لاعب خط الوسط بعد مع توتنهام خلال الموسم الحالي.

بعد أن رفض بالفعل اهتمام تركيا خلال الصيف، يبدو أن الدوري السعودي للمحترفين هو خياره الوحيد المتبقي إذا كان يرغب في اللعب بانتظام خلال الأشهر التسعة المقبلة.

جيسي لينجارد

بعد موسم مخيب تمامًا في نوتنجهام فورست، لم يتم تجديد عقد جيسي لينجارد المقاوم للهبوط في الصيف. وعلى الرغم من التدريب مع إنتر ميامي ووست هام ، إلا أنه كافح للعثور على نادٍ جديد منذ ذلك الحين.

وفي الصيف، رفض لينجارد استبعاد الانتقال إلى السعودية ، متوقعًا أن يصبح الدوري “نقطة ساخنة” للاعبين في المستقبل القريب. لقد خفف من توقعات الانتقال من خلال التأكيد على أن المشروع يجب أن يكون “مناسبًا” بالنسبة له، ولكن مع أن فرص العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الموعد النهائي لتسجيل الفريق تبدو ضئيلة، فقد يكون الانتقال إلى الشرق الأوسط قد حصل على فرصة كاملة.