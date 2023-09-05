الثلاثاء, سبتمبر 5, 2023
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جزائري حاول ذبح صديقته السويدية بالسكين.. نجت بمعجزة بعد وصلة رعب (فيديو)

الشاب الجزائري أحضر سلم وتسلق لشقة صديقته من باحة منزل خلفية وفي يده سكين، وتمكن من الدخول عبر إحدى النوافذ

كتب خالد الأحمد
جزائري في السويد
جزائري يقتحم شقة صديقته السويدية ويحاول ذبحها بالسكين
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وطن – تداول هواة الفيديوهات الغريبة مقطع فيديو يوثق لحظة قيام شاب جزائري، باقتحام شقة صديقته في العاصمة السويدية ستوكهولم، مهدداً بقتلها دون معرفة الأسباب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداولته صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الشاب بإحضار سلم، والتسلق لشقة صديقته من باحة منزل خلفية وفي يده سكين، وتمكن من الدخول عبر إحدى النوافذ.

وعندما حاول أحد جيران الشابة إبعاد الشاب ومنع وصوله عن طريق السلم، أشهر في وجهه السكين، وقام بكسر زجاج النافذة، ووصل إلى داخل الشقة.

وأفادت معلومات أن الشرطة وصلت إلى الشقة فور الإبلاغ عن الواقعة، وتفاوضوا مع الشاب لمدة 12 ساعة، إلى أن سلم نفسه في النهاية.

بحث عنها وهاجمها بسكين المطبخ

وبحسب التفاصيل التي نشرها موقع “samnytt” قام محمد أمانة، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو مواطن جزائري، بمهاجمة امرأة سويدية في أورفورس ببلدية نيبرو في، 25 مايو من هذا العام.

وكانت المرأة التي انفصلت عن محمد أمانة، تعيش مؤقتًا مع صديق لها. وبحث عنها المهاجر محمد ثم هاجمها بسكين المطبخ.

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وبحسب المصدر ذاته حكم على محمد أمانة بالسجن لمدة عامين والترحيل مع منعه من العودة إلى السويد لمدة عشر سنوات. وذلك على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يحكم فيها على المهاجر بالترحيل.

لكن الترحيل السابق لم يتم تنفيذه أبدًا، وبدلاً من ذلك بقي محمد أمانة وارتكب عدة جرائم جديدة في البلاد أدين بها في السنوات الأخيرة.

المصدرsamnytt + تويتر - ترجمة وتحرير وطن

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