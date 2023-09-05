انتقال كاراسكو إلى الشباب السعودي.. كم كلفت الصفقة من الأموال؟!

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وطن- انتقل النجم البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو 30 عاماً، إلى صفوف نادي الشباب السعودي، قادماً هذا الصيف من صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، بشأن توقيع اللاعب كاراسكو مع الشباب السعودي، ” يانيك كاراسكو وصل إلى السعودية، ليتم الكشف عن كلاعب جديد لنادي الشباب”.

انتقال كاراسكو إلى الشباب السعودي

وتابع رومانو، ” تم التوقيع على جميع المستندات، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات الطبية وعقد ساري المفعول لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى صيف 2026)”.

كما وختم تغريدته، ” أتلتيكو مدريد تلقى رسوماً بلغت نحو 15 مليون يورو..”.

من جهته، نشر نادي الشباب السعودي مقطع فيديو لتقديم اللاعب كاراسكو عبر منصة x، معلقاً عليه: ” مهما كثرت الأقاويل .. كاراسكو أصبح أسداً”.

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وبين نادي الشباب السعودي، بأن عقد البلجيكي كاراسكو مع الفريق يمتد لنحو 3 مواسم قادمة. فيما لم يكشف أي تفاصيل أخرى بشأن قيمة الصفقة المالية.

وكان عقد البلجيكي كاراسكو ساري المفعول مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد (البلانكوس)، حتى صيف عام 2024.

من هو اللاعب يانيك كاراسكو؟!

يانيك فيريرا كاراسكو، لاعب بلجيكي محترف في عالم كرة القدم من أب برتغالي وأم إسبانية، من مواليد ال4 من شهر سبتمبر/ أيلول عام 1994، يلعب في مركز الجناح.

وبدأت مسيرة اللاعب كاراسكو الاحترافية، من بوابة نادي موناكو الفرنسي عام 2010، لينتقل بعدها إلى نادي أتلتيكو مدريد عام 2015. ثم إلى نادي داليان ييفانغ الصيني عام 2018. قبل العودة إلى نادي أتلتيكو مدريد من جديد عام 2020. ليوقع هذا الصيف مع الشباب السعودي.

كما وسيلتقي نادي الشباب في المباراة القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لمواجهة الفيحاء، الجمعة، في منافسات الدوري السعودي روشن الممتاز على ملعب (الملك سلمان).

يذكر بأن فريق الشباب يحتل المركز ال17 قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز. برصيد نقطتين مع نهاية الجولة الخامسة حتى يومنا هذا.