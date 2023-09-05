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اختطاف الرحالة العُماني حارث الشريقي في اليمن!.. “وطن” تكشف مصيره وحقيقة ما جرى له!

الرحالة العماني حارث الشريقي زار أكثر من 40 دولة وفاد بان أكثر بلد أحبها هي تنزانيا

كتب سالم حنفي
الرحالة العماني حارث الشريقي
الرحالة العماني حارث الشريقي
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وطن- تداولت أنباء في وقت متأخر من مساء، الثلاثاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باختطاف الرحالة العماني، حارث الشريقي، في محافظة مأرب باليمن.

وقال الناشط العماني سمير الإسماعيلي في تغريدة له على موقع “X” (تويتر سابقا)، رصدتها “وطن”:”أنباء عن اختطاف الرحال العُماني حارث الشريقي في محافظة مأرب باليمن“.

وأوضح “لإسماعيلي” أن عملية الاختطاف تمت “أثناء مروره من نقطة التحالف وهو قادم من صنعاء مع صديقه اليمني”.

وأكد على أنه “تم اقتيادهم إلى جهة غير معروفة.”

تغريدة سمير الإسماعيلي عن أنباء اختطاف الرحال العماني حارث الشريقي
تغريدة سمير الإسماعيلي عن أنباء اختطاف الرحال العماني حارث الشريقي

وفي إشارة لتأكيد الخبر، أشار بعض المغردين إلى انقطاع مشاركات الرحالة حارث الشريقي لرحلته في سناب شات، آملين أن يكون المانع في ذلك خيرا.

تعليق المغردين عن اختطاف الرحال العماني
تعليق المغردين عن اختطاف الرحال العماني

من ناحية أخرى، أشار بعض المغردين إلى أن الرحالة حارث الشريقي، لم يختطف وإنما تم توقيفه من قبل قوات التحالف ربما.

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اعتقال وليس اختطاف!

من جانبه، تحدث الناشط اليمني الجنوبي علي النسي عن عملية الاختطاف، مؤكدا بأن حارث الشريقي تم اعتقاله في أحد النقاط الامنية.

وقال في منشور له على “فيسبوك“:”قوات الامن تعتقل اليوتيوبر والرحاله العماني حارث الشريقي قبل 5 ايام باحدى نقاط مارب الامنيه وذلك بسبب رغبته بزيارة صنعاء”.

الناشط اليمني الجنوبي علي النسي
الناشط اليمني الجنوبي علي النسي

وأضف: “نناشد المحافظ سلطان العراده بإطلاق سراح الرحاله العماني فورا كونه ضيف زائر لليمن ولا علاقة له باي خلاف سياسي في البلاد.”

وتابع:”ان كانت زيارة لصنعاء تعتبر جريمه فالاجدر بكم ان تعتقلوا المبعوث الاممي والسفير السعودي ال جابر لزيارتهم صنعاء لاكثر من مرة “.

تعليق المغردين
تعليق المغردين

من هو حارث الشريقي؟

يشار إلى ان الرحالة العماني حارث بن منصور الشريقي قد استقطب متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعبارته الفريدة “سافرت أكثر من سندباد” حيث زار أكثر من 40 دولة.

الرحال العُماني حارث الشريقي
الرحال العُماني حارث الشريقي

وكشف الرحالة حارث الشريقي في فيديوهاته عن شغفه بالسفر وحبه للمغامرة ، بدءاً برحلاته البرية إلى عدد قليل من دول الخليج ، لينتقل في عام 2011 انتقل إلى تايلاند ويبدأ مغامرته الأولى.

حب المغامرة

وأوضح حارث الشريقي أن اختياراته للبلدان التي يزورها تعتمد على ميوله المحبة للمغامرة ، مشيرا إلى أنه يختار الدول التي لديها أنشطة مثل رحلات السفاري ، والمغامرات المليئة بالمخاطر.

أكثر دولة احبها حارث الشريقي

ووفقا لما رواه في أحد الفيديوهات، فإن أكثر بلد أحبه هي تنزانيا لأن ما وجده في إفريقيا مختلف تمامًا عن البلدان الأخرى، بحسب قوله.

التحدي الأكبر للرحالة

وتحدث حارث الشريقي أيض عن أصعب التحديات التي تواجه الرحالة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر له ولغيره من المسافرين هو التواصل إذا لم يفهم لغة أهل البلد.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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