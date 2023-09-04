1000 سيارة تحت الحصار.. فيديو مرعب لتكدس مروري خانق أمام مدرسة صينية

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وطن -انتشرت لقطات فيديو توضح حالة من التكدس المروري الشديد في إحدى مناطق الصين، وهذا الزحام جاء متزامنًا مع بداية العام الدراسي في الدولة التي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة.

وأظهر المقطع المتداول بكثافة على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، تكدسا مروريا خلال أول يوم دراسي بمدينة تشنغتشو في مقاطعة خنان الصينية، حيث عمّت فوضى لعدم وجود مواقف للسيارات أمام المدرسة.

وتسبب هذا التكدس الضخم، في محاصرة 1000 سيارة في الشارع، ما أثار غضب أوليار الأمور الذين احتجوا على هذا المشهد وطالبوا بمواقف مخصصة لهم.

عدد سيارات مهول في الصين

والصين واحدة من أكثر الدول التي تنشط فيها حركة السيارات، وتُقدر بمئات الملايين استنادا إلى عدد السكان المهول في تلك الدولة.

وكانت التقارير الخاصة بأداء الأسواق والعلامات التجارية قد أظهرت طفرة إنتاجية في سوق السيارات الصينية، لتهيمن على إنتاج السيارات العالمي بشكل عام وتحديدا صناعة السيارات الكهربائية.

وأفادت الإحصاءات، باستحواذ المصنعين الصينيين على 47% من إجمالي عدد السيارات المقدمة حول العالم خلال 2022 والتي يبلغ عددها 131 سيارة.