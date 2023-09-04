فيديو لشاب فلسطيني ينقذ طفلة بعملٍ بطولي بعدما أطبق على رأسها زجاج السيارة

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يظهر تدخلا شجاعا من قِبل شاب فلسطيني تحلّى بسرعة بديهة، ما مكّنه من إنقاذ طفلة وهي في حضن والدتها بعدما اغلق شباك السيارة على رأسها في مدينة بيت لحم.

وأظهر الفيديو الذي تم التقاطه في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، سيدة كانت تتوقف بسيارتها، وبينما كانت تغلق زجاج الباب أوتوماتيكيا، أطبق على رأس الطفلة في مشهد مخيف.

واسرع الشاب الفلسطيني صوب السيارة، وحاول إيقاف الزجاج الذي كان يغلق بسرعة، وتخليص الطفلة، قبل أن يبادر بتحطيمه بيده لإنقاذ حياة الطفلة.

وتحدث منقذ الطفلة، الشاب أحمد علي من محافظة بيت لحم، عن لحظات إنقاذه الطفلة، مؤكداً أنّ روح الأبوة هي التي دفعته لذلك، حيث رزق بطفل قبل أيام.

وقال “علي” إنّه أصيب بجروح في يده، تسببت له بخمس غرز جراحية، قائلا: “يدي لو بترت فهي فداء للطفلة”.

فيديو شاب فلسطيني ينقذ طفلة يحظى بتفاعل واسع وإشادات

وأثار تصرف الشاب الفلسطيني تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، ووصفه الكثيرون بالبطل الحقيقي وأدّى عملا صعبا.

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فقال خالد: “ما شفت أشجع من هذا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا”.

وغردت سهير: “ربنا ينجيك ويسترك زي ما نجيت الغلبان ده”.

وتفاعل نعيم: “تسلم يديه ابن بلدي”. فيما قال “مهند”: “ما شاء الله عليه ما فكر مرتين”.

في حين كتب ناشط: “الطفل يتنفس . لماذا أول حل تكسر الزجاج كان من الممكن أولا تحاول تنزل الزجاج تنزيل الزجاج ليس صعبا هناك عده طرق”.

وقالت ماجدة: “خطأ قد يتأذى الطفل من الزجاج المنكسر”.