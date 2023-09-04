الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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رياضة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023.. بعد فوز باريس على ليون برباعية

موناكو في صدارة الدوري الفرنسي الممتاز بفارق نقطتين عن الوصيف باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
فريق باريس سان جيرمان
احتفال نجوم باريس سان جيرمان بعد فوزه على أولمبيك ليون
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وطن- ارتقى فريق باريس سان جيرمان إلى وصافة ترتيب الدوري الفرنسي 2023، بعد الفوز على أولمبيك ليون برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، مع ختام الجولة الرابعة قبيل التوقف الدولي.

وسجل رباعية أهداف باريس سان جيرمان، كيليان مبابي الأول والرابع في الدقيقة ال4 من ركلة جزاء، وال45+2 مع نهاية الشوط الأول.

كما وأحرز أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة ال20، والهدف الثالث من توقيع الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة ال38.

فيما سجل فريق أولمبيك ليون الهدف الوحيد للفريق في مرمى شباك باريس سان جيرمان، عن طريق اللاعب كورينتين في الدقيقة ال74 من ركلة الجزاء.

فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون

وتفوق فريق باريس سان جيرمان على نظيره أولمبيك ليون على صعيد التسديدات، برصيد 22 تسديدة، مقابل 19 تسديدة للفريق المنافس ليون.

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كما واستحوذ باريس على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 70%، فيما استحوذ فريق أولمبيك ليون بنسبة 30%.

الفرنسي مبابي
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024، بعد صدارة موناكو ووصافة باريس سان جيرمان، مع ختام منافسات الجولة الرابعة، قبيل التوقف الدولي، كما يلي:

موناكو 10 نقاط.

باريس سان جيرمان  8 نقاط.

أولمبيك مارسيليا 8 نقاط.

ريمس 7 نقاط.

ليل 7 نقاط.

بريست 7 نقاط.

رين 6 نقاط.

نيس 6 نقاط.

ستراسبورغ 6 نقاط.

الدوري الفرنسي 2023-2024
جدول الدوري الفرنسي الممتاز مع ختام الجولة الرابعة

لوهافر 5 نقاط.

لوريان 5 نقاط.

تولوز 5 نقاط.

ميتز 5 نقاط.

مونبلييه 4 نقاط.

نانت نقطتين.

كلير مونت نقطة واحدة.

لانس نقطة واحدة.

أولمبيك ليون نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي الممتاز بعد فترة التوقف الدولي، في ال15 من شهر سبتمبر/ أيلول القادم بمواجهة باريس سان جيرمان ونيس، كما وستختتم بمواجهة أولمبيك ليون ولوهافر في ال17 من الشهر ذاته.

المصدروطن + الدوري الفرنسي/ منصة x

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