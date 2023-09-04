تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع عبد الله المعيوف حارس نادي الهلال (صور)

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وطن- وقع نادي الاتحاد السعودي بطل الدوري السعودي روشن للموسم المنصرم، مع الحارس عبد الله المعيوف لاعب نادي الهلال السابق، بعد قرار اللاعب الرحيل عن صفوف الزعيم الآسيوي في سوق الانتقالات الحالية.

وبحسب التقارير الصحفية السعودية، فإن نادي الاتحاد السعودي نجح في التعاقد مع الحارس السعودي الدولي عبد الله المعيوف. لمدة 3 مواسم، قادماً من صفوف نادي الهلال السعودي هذا الصيف.

وجاء قرار الحارس المعيوف الرحيل عن صفوف نادي الهلال، بعد عدم موافقة إدارة النادي على طلب اللاعب بتجديد عقده لمدة 3 مواسم قادمة مع نهاية الموسم الماضي، إلى جانب تعاقد النادي مع الحارس المغربي ياسين بونو لاعب نادي إشبيلية السابق.

تعاقد الاتحاد السعودي مع الحارس عبد الله المعيوف

وقال الحارس السعودي عبد الله المعيوف صاحب 36 عاماً، في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة x، ” الحمد الله تم توقيع عقدي مع نادي الاتحاد، أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة”.

كما وتابع المعيوف، ” إن شاء الله سنين أفراح وبطولات..”.

وبدأ الحارس السعودي عبد الله المعيوف، مسيرته مع بوابة نادي الهلال منذ عام 2002، قبل الانتقال بعدها إلى أهلي جدة عام 2007. ثم العودة في عام 2016 إلى نادي الهلال، ليوقع هذا الصيف مع الاتحاد السعودي.

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كما وتوج المعيوف مع الهلال السعودي بالعديد من البطولات على الصعيد المحلي والقاري الآسيوي، لعل أبرزها لقب الدوري السعودي روشن 6 مرات. ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس خادم الحرمين الشرفين 3مرات وغيرها.

المعيوف في معقل النمور 🐅 pic.twitter.com/oc6h3ty49o — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 2, 2023

وحصد الحارس السعودي المعيوف العديد من الألقاب المحلية والعربية مع الأهلي السعودي، لعل أبزرها الدوري السعودي روشن مرة واحدة، وكأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات. وكأس الخليج للأندية مرة واحدة وغيرها.

رسالة عبد الله المعيوف

وفي تغريده أخرى، ودع الحارس عبد الله المعيوف الهلال السعودي، بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد، قائلاً: ” أغادر اليوم بيتي الذي بدأت فيه مسيرة لطالما كنت أحلم بها قبل انضمامي إليه.. أغادر اليوم وأنا أفخر بتمثيل نادٍ لطالما كنت أحلم أن أكون مساهماً ببطولاته.. سنوات مضت كان إسعاد جمهور الهلال هدفي وهدف زملائي”.

2️⃣ شكرًا للهلال وإداراته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء.. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلّعات جماهيره pic.twitter.com/XHmZI93zMI — عبدالله المعيوف (@almayuof) September 2, 2023

وأضاف الحارس المعيوف، ” شكراً للهلال وإدارته المتعاقبة ومنسوبيه وجماهيره على كل شيء. أودعه اليوم وأبدأ مرحلة جديدة مع الاتحاد.. أتمنى أن أوفق في تقديم المأمول مني وتحقيق تطلعات جماهيره”.

وختم تغريدته، ” الحمد الله تم توقيع عقدي مع الاتحاد، أسأل المولى عز وجل التوفيق والنجاح بالفترة القادمة.. شكراً الأستاذ أنمار الحائلي.. شكراً الأستاذ أحمد كعكي.. وإن شاء الله تكون سنين أفراح وبطولات”.