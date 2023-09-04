الإثنين, سبتمبر 4, 2023
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الممثلة السورية عفراء حمشو تستعرض حروق فخذيها بطريقة مثيرة من جزر سيشل! (شاهد)

عفراء حمشو المقيمة في دبي بشكل دائم تتعمد دوما نشر صور مثيرة لها تكشف من خلالها عن مفاتن جسدها

كتب سالم حنفي
عفراء حمشو
الممثلة السورية عفراء حمشو
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وطن – عبرت الممثلة والعارضة السورية المثيرة للجدل، عفراء حمشو، عن استيائها لما تعرضت له بعد وصولها قبل يومين إلى جزر سيشل للاحتفال بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت عفراء حمشو عبر خاصية “الاستوري” على حسابها بموقع “انستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرضها لحـروق في فخذيها، حيث استعرضت أرجلها العارية وأظهرت مواضع الـحروق.

وقالت عفراء حمشو أنها تعرضت للحرق فور وصولها لجزر سيـشل.

وفي مقطع فيديو آخر، كشفت عفراء حمشو عن السبب الذي أدى لتعرضها للحـروق التي شوهت جسدها، موضحة أن آل إشعال الفحم الخاص بالأرجيلة (الشيشة) هي من تسببت بذلك.

وعبرت عن استيائها كونها أصبحت “مقطوعة من المعسل”، موضحة أنها ستذهب للبحث عن مكان تستطيع أن تجلب منه المعسل الخاص بها.

وكانت عفراء حمشو التي تقيم في دبي، قد وصلت إلى جزر سيشل بتاريخ 2 سبتمر، ونشرت صورا لها من فندق “هيلتون” الذي تقيم فيه بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

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عفراء حمشو
عفراء حمشو تنشر صورا لها من فندق هيلتون

وعلى غير العادة، نشرت عفراء حمشو صورا لها صباح اليوم، الاثنين، وهي تتجول في أحد المعالم السياحية بجزر سيشل، حيث قامت بتغطية الحـروق التي أصابتها من خلال ارتداء بنطال، وهو ما لم تعتد عليه من قبل.

عفراء حمشو
الممثلة عفراء حمشو ترتدي بنطال لإخفاء حروق قدميها

وتعتمد عفراء حمشو بشكل مبالغ فيه على جسدها لجني المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا تتوانى عن نشر صور ومقاطع فيديو جريئة تكشف جسدها بشكل متعمد.

عفراء حمشو
عفراء حمشو تنشر صـورا جريئة باستمرار
المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن

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