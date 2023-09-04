اتهامات لملحد سعودي بالتسبب في انتحار المثلية العمانية ريما.. من هو؟

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وطن- مع انتشار خبر انتحار الناشطة المثلية العمانية “ريما” في لندن، توجهت أصابع الاتهام إلى طبيب وناشط سعودي مؤثر يدعى “طالب العبد المحسن”، وهو لاجئ في ألمانيا.

والدكتور طالب سعودي ترجع أصوله لمنطقة الإحساء، سافر إلى ألمانيا وطلب اللجوء هناك ويعد معارضا للنظام السعودي، وسبق أن صرح بأنه قدّم المساعدة لآلاف السعوديين من طالبي اللجوء إلى الغرب وشرح أسباب تركهم الإسلام.

اتهامات لطالب العبد المحسن بالتسبب في انتحار العمانية ريما

ووصفه البعض بالملحد الذي دأب على التغرير بالفتيات السعوديات وغيرهن من الفتيات العرب وتحريضهم على الهروب والتخلي عن الدين الإسلامي، عن طريق المنتدى الرسمي الخاص به والذي لا يستطيع أحد الدخول إليه إلا عن طريق vbn.

الطبيب السعودي طالب العبد المحسن أكد أنه قدّم المساعدة لآلاف السعوديين من طالبي اللجوء إلى الغرب وشرح أسباب تركهم الإسلام pic.twitter.com/xbq87axRqq — Gulf Talks – حديث الخليج (@gulftalks) January 30, 2019

وكانت العمانية المثلية المنتحرة “ريما” قد غردت على حسابها في موقع إكس –تويتر سابقاً- في مايو من العام 2022 قائلة:” اليوم بدأت حياتي وأخيراً وصلت لوطني” ووضعت بجانب التغريدة علم بريطانيا”.

العمانية ريما تشكر السعودي طالب بعد هروبها

وفي تعليق لها كتبت ريما: “طبعاً الفضل يعود للدكتور طالب العبد المحسن”، وأضافت ممتنة له “وللمنتدى الذي كان أساس كل معلوماتي”.

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وهي التغريدة التي تمك أخذ صورة لها وتم تداولها على نطاق واسع، بعد تأكيد خبر انتحار المثالية العمانية ريما.

تنبيه شديد للجميع ‼️ هذا الشخص هو خصيمنا، من يحرض بناتنا للهروب، هو من يستقبلهم ويسرق أموالهم ويتخلى عنهم, ريما أحد ضحاياه، وغدًا ضحية جديدة هكذا يعيش المرتزق هناك والنسويات اللاتي معه، يحرض، يستقبل، يأخذ عمولته الكبيرة، ثم يتركهم مشردات، pic.twitter.com/kk59RXZIyk — . (@kndrr11) September 4, 2023

وجاءت التعليقات على هذه الصورة تتهم الطبيب السعودي طالب العبد المحسن، اللاجئ في ألمانيا، بأنه هو السبب وراء انتحار الفتاة العمانية التي هربت من السلطنة العام الماضي.

وفي هذا السياق كتب “بندر الطويلعي“: “ريما فتاة هربها القذر طالب العبد المحسن إلى بريطانيا وبعد سنه فقط قررت إنهاء حياتها.”

وتابع مهاجما اللاجئ السعودي:”يستمر القذر بممارسة تهريبه لصغار السن بدون اهتمام في مصيرهم!”

ريما فتاة هربها القذر طالب عبدالمحسن إلى بريطانيا وبعد سنه فقط قررت إنهاء حياتها ،

ويستمر القذر بممارسة تهريبه لصغار السن بدون إهتمام في مصيرهم ! ولاحول ولا قوة إلا بالله ! pic.twitter.com/bPLb3WRDUm — بندر الطويلعي (@R82DB) September 4, 2023

ودأب طالب العبد المحسن، بحسب وصف ناشطين على تحريض الفتيات السعوديات على الهروب من بلادهن واللجوء إلى الدول الأوروبية.

وسبق أن غرد على حسابه في موقع “إكس” –تويتر سابقاً- بتاريخ 28-3-2022 مخاطباً السعوديات: “فكروا بكلامي بالعقل لا بالعاطفة لي ست سنوات أقول لكم اللجوء هو الحل لأن اللاجئات يشكلون ضغط على الحكومة ويتكلمون في الإعلام والسوشل ميديا وإلا إذا على الحكومة فهي تريد قمعكم.”

وأضاف :” أدعموا اللجوء حتى لو كشعار للضغط على الحكومة لكي تصلح قوانين حماية المرأة” .

وبحسب مزاعم ناشطين فإن عبد المحسن الذي ينحدر من عائلة شيعية في منطقة قارة بمدينة الإحساء شرق المملكة العربية السعودية، اعتاد على تحريض الفتيات السعوديات واستقبالهم وسرقة أموالهن ثم يتركهن مشردات وكانت العمانية ريما أحد ضحاياه.

تحريض المراهقات واستدراجهن

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الدور المشبوه للمدعو طالب العبد المحسن، في التغرير بالفتيات وتحريضهن على الانسلاخ عن بيئتهم وترك الدين الإسلامي.

وعلقت “هدى” بنبرة تساؤل: “لماذا تهلك اللاجئات المشردات أنفسهن في تحريض المراهقات واستدراجهن لمستنقع اللجوء”. وأجابت من تلقائها: “السر هو الدعم المالي الذي يقدمه لهن طالب العبدالمحسن ابن عم الارهابي المطلوب دولياً يحيى العبدالمحسن، مقابل التحريض والاغواء والاستدراج”.

وعقب آخر “هذا الشخص هو خصيمنا، من يحرض بناتنا للهروب، هو من يستقبلهم ويسرق أموالهم ويتخلى عنهم, ريما أحد ضحاياه، وغدًا ضحية جديدة”.

تنبيه شديد للجميع ‼️ هذا الشخص هو خصيمنا، من يحرض بناتنا للهروب، هو من يستقبلهم ويسرق أموالهم ويتخلى عنهم, ريما أحد ضحاياه، وغدًا ضحية جديدة هكذا يعيش المرتزق هناك والنسويات اللاتي معه، يحرض، يستقبل، يأخذ عمولته الكبيرة، ثم يتركهم مشردات، pic.twitter.com/kk59RXZIyk — . (@kndrr11) September 4, 2023

وقال حساب باسم “عالم الحيوان”: “من يقف وراء انتحار ريما مشرد سعودي لاجيء يدعى طالب”.

وأضاف : ثبت أن هذا المرتزق يأخذ عمولة من جراء تحريض الفتيات للهروب إلى الدول الغربية وبعدها يرميهم مثل الزبالة”.

وعلق “عبد الهادي الحارثي” معلقاً على قصة انتحار العمانية ريما: “هربت من أهلها ووطنها، وانساقت وراء وهم الحرية ووهم الانفتاح، والنهاية صادمة، اكتئاب شديد ثم انتحار بجرعة زائدة”.

نهاية مأساوية للعمانية ريما

وكانت العمانية الملحدة ريما كما يصفها النشطاء، قد هاجرت من سلطنة عمان متجهة الى العاصمة البريطانية لندن بغرض الهجرة بسبب الأفكار التي كانت تتبناها ومنها الإلحاد والمثلية.

وكانت ريما تصف حياتها بأنها سعيدة للغاية فيها ومدى التحرر الغير موجود في بلادها.ولكنها لم تلبث أن دخلت في حالة اكتئاب مؤخرا دفعتها للانتحار بجرعة زائدة من المخدرت.

ملحدة أخرى صادقة.. تنتحر!

ضجّت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بخبر فتاة عمانيّة ملحدة، هاربة من أهلها إلى بريطانيا، تُعرف على وسائل التواصل حيث كانت تسبّ الإسلام وتجاهر بكفرها باسم "ريما"..

قلتُ: هذه فتاة صادقة.. عاشت الدورة الطبيعية للضياع، بسلاسة.. ولم تقاوم على طريقة… — د. سامي عامري (@DrSamiAmeri) September 4, 2023

وفيما لم يصدر حتى كتابة هذا الخبر أي بيان رسمي من قبل الحكومة البريطانية يبين سبب انتحار ريما، أفادت تقارير صحفية بأن الشرطة البريطانية عثرت عليها منتحرة داخل شقتها في أحد ضواحي العاصمة لندن، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، سوى أن جثتها يظهر عليها العفن كما ادعت بعض التقارير.

وأضافت أن الجهات الأمنية البريطانية اقتحمت الشقة السكنية التي تسكنها الناشطة العمانية، لتجدها قد أقدمت على الانتحار وبعد التأكد من تقرير الطب الشرعي الذي أثبت أن انتحار ريما حدث قبل نحو سبعة أيام.

وكانت ناشطة نسوية سعودية هي أول من اعلنت خبر انتحار “ريما” قائلة في تغريدة لها: “من لحظات عرفت انو الانتحار قصه مؤلمه يعني لما تفكر بالانتحار لازم تكون منبوذ وما عندك شخص يهتم لك ولا لوجودك لكن ريما كنا نهتم لها ولوجودها وكانت شخص جميل بحياتنا انا مش قادره اتحمل ليه الناس الي نتعلق فيهم يروحو؟”.