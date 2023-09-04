أول تعليق من أمير منير بعد جدل “عمرة البدل”.. ما القصة؟ (فيديو)

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وطن- أثار الداعية المصري المعروف أمير منير، موجة جدل على السوشيال ميديا في مصر والوطن العربي، بعد إعلانه عن تطبيق يتيح العمرة بالبدل مقابل مبلغ من المال.

وفي التفاصيل، بدأت القصة حين أطلق “أمير منير” فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، يتحدث عن وجود تطبيق عمرة البدل نظير مبلغ 4000 جنيه.

“العمرة السريعة” في يوم واحد

ويتيح التطبيق أكثر من طريقة للعمرة منها العمرة السريعة في يوم واحد، العمرة في طريقتها المعهودة، وفقًا لما قاله أمير منير في الفيديو.

وتابع: «أن العمرة البدل، ثبت عن النبي جواز الوكالة بالعمرة، ومش لازم يكون قريب من المتوفى أو العاجز» وجاء الفيديو بعنوان «تخيل تعمل عمرة لأحبابك (متــوفــى- مريض- عاجز) بأقل من 4000 جنيه».

وكشف في نهاية الفيديو إنه بالتعاون والتنسيق مع أصحاب التطبيق استطاع أن يحصل على خصم لكل متابعيه لمن سيقوم بتلك الخطوة.

وقال: «قدرت أجيبلكم خصم AM35، تقدر تاخد خصم 35% لأول 500 هيطلبوا عمرة بتطبيق عمرة البدل».

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لاحقاً، عاد أمير منير للظهور في لايف عبر حسابه على «فيس بوك»، عقب حملة هجوم تعرض لها، ومن التعليقات: «وييجي حد يقولي ليه انت ليه عندك مشاكل مع اغلب المشايخ ده تربح باسم الدين ولا أنا متهيألي».

وقال آخر: «أنا مش مستوعب ولا مقتنع بصراحة باللهري ده دي تجارة بالعبادات ولا هو أي سبوبة وخلاص».

وقال «منير» في الفيديو ردًا على الهجوم: «الوكالة بالعمرة هو أمر شرعي بشروط وأنا قولتها في فيديو البدل والشروط».

وأضاف: «في ناس غضبت وبتعلق على الفيديو وتقول، وهل ينفع بفلوس يا تجار الدين؛ وأنا مش هرد العلماء اللي هيردوا فيقولوا إنه يجوز الاستئجار عن الحج، والنبي قال إن أحق ما أخذتُم عليه أجرًا كتاب الله؛ أخرجه البخاري.”

وتابع:”واللي يستأجر حد للعمرة ياخد فلوس برضه يأكل من فين ويأكل من فين لو ماخدش، واحد وبيعمل عمرة، وحد وكله يعملها عن فلان ويسترزق، والنبي سمح بذلك».

الجدير بالذكر أن أمير منير هو طبيب ويعتبر من مشاهير السوشيال ميديا الذين يقدمون محتوى ديني بجانب برنامج عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.

وفي يوليو 2019، صرح السيد حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بالأوقاف، أن أمير منير أحمد ليس له علاقة بالأوقاف وغير مصرح له بالخطابة أو أداء الدروس الدينية.