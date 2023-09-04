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أسطورة ستفوق ميسي ورونالدو.. لامين يامال وهو طفل ومهارات خارقة (فيديو)

يتألق يامال في صفوف فريق برشلونة الأول منذ بداية الموسم، وحسم أمره وفضل اللعب للمنتخب الإسباني على حساب المغرب

كتب باسل سيد
أسطورة ستفوق ميسي ورونالدو.. لامين يامال وهو طفل ومهارات خارقة
نجم برشلونة لامين يامال
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وطن- لا يزال اسم جوهرة نادي برشلونة ذو الأصول المغربية “لامين يامال”، يصاحبه جدل واسع بعد الصراع الكبير بين الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونظيره الإسباني على ضم اللاعب الشاب الواعد، والذي انتهى في النهاية لصالح إسبانيا بضغوط كبيرة من برشلونة على يامال.

وأصبح لامين يامال، الشاب المهاري ذو الـ16 عاما حديث الساحات الرياضية ووسائل الإعلام الدولية، بعدما برزت موهبته بشكل كبير مؤخرا وصار محل تنافس بين الأندية العالمية.

وفي هذا السياق يتداول النشطاء الكثير من الفيديوهات التي تبرز مهارات يامال، منذ أن كان طفلا.

فيديو يوثق مهارات لامين يامال الغير عادية في بداياته

وبدأ لامين يامال نجم برشلونة الصاعد، استعراض مهاراته عندما كان بعمر 12 عاماً.

وتظهر مهارات يامال بشكل واضح في مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وكان الصبي البالغ من العمر 12 عاماً آنذاك، أحد أفضل اللاعبين في بطولة “LaLiga Promises” الدولية لعام 2019 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتألق يامال في صفوف فريق برشلونة الأول منذ بداية الموسم، وقدم مباراة رائعة في فوز البارسا 4-3 على فياريال، الأحد الماضي، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويشار إلى أنه بعد قراره تمثيل المنتخب الإسباني بدلاً عن المنتخب المغربي، وذلك إثر استدعائه من قبل المدرب لويس دي لافوينتي للمشاركة مع الماتادور في مباراة قبرص جورجيا في تصفيات “يورو 2024″، صرح لامين يامال (16 عاماً)، لاعب برشلونة الواعد، لوسائل إعلام إسبانية أن اللعب لصالح إسبانيا كان حلماً بالنسبة له.

المصدرتوتير، يوتيوب، رصد وتحرير وطن

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