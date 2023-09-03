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هل تُغضب تصريحات أبو تريكة عن العرض السعودي لصلاح ابن سلمان؟ (فيديو)

محمد أبو تريكة قال: طبيعي أن الدوري السعودي وهو أفضل دوري عربي حاليا يبحث عن أفضل لاعب بتاريخ العرب، ولكن محمد صلاح سعيد في ليفربول

كتب باسل سيد
هل تُغضب تصريحات أبو تريكة عن العرض السعودي لصلاح ابن سلمان؟
النجم المصري محمد أبوتريكة
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وطن- وجه النجم المصري محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، والذي يعمل حاليا ضمن فريق التحليل بشبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية، رسالة قوية إلى مُلاك نادي ليفربول تزامنا مع مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لضم الفرعون المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أبوتريكة، خلال تواجده في الاستديو التحليلي لقنوات “بي إن سبورتس” لـ مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي: “طبيعي أن الدوري السعودي وهو أفضل دوري عربي حاليا يبحث عن أفضل لاعب بتاريخ العرب، ولكن محمد صلاح سعيد في ليفربول”.

أبو تريكة يعلق على عرض الاتحاد السعودي لصلاح

وأضاف أبوتريكة في رسالة إلى إدارة ليفربول: “في الأساس أبدت جمهور ليفربول غضبها من سياسة ملاك النادي بسبب عدم الصرف بشكل كبير، فماذا سيكون الحال إذا رحل صلاح”.

واستطرد أبو تريكة: “كده هتاخد قلمين على وشك لو بعته.. فمحمد صلاح لاعب لا يعوض.”

وقال:” «صلاح حلمه تحقيق الكرة الذهبية، وهو مبسوط بعقده مع ليفربول وملتزم في التدريبات.”

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وأوضح:”لا يوجد لاعب يعوضه في مركزه وما يقدمه في الملعب، ويستطيع تسجيل 30 هدف كل موسم”.

انتقال محمد صلاح الى الاتحاد السعودي
انتقال محمد صلاح الى الاتحاد السعودي

كما تحدث أبو تريكة، عن العرض الذي قُدم له من نادي الهلال قديما، وقال:”ظروفي تختلف عن ظروف محمد صلاح عندما حصلت على عرض من الهلال السعودي.”

وأكمل:”أنا أحب الهلال و لكن لو عاد الزمن سأتخذ نفس القرار الذي اتخذته بالبقاء في الأهلي لأنني أحب الأهلي كثيرًا.”

واختتم محمد أبو تريكة حديثه عن العرض السعودي المغري لصلاح بالقول:””لو كنت مالك نادي ليفربول ووصل إلي عرض بـ200 مليون لمحمد صلاح بعد إغلاق فترة الانتقالات، كيف لي أن أعوضه؟ أضع الفلوس في البنك؟”.

وأثارت تصريحات محمد أبو تريكة تفاعلا كبيرا بين النشطاء عبر مواقع التواصل، بينما رأى البعض أنه قد تثير حفيظة السعوديين. وبخاصة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يقف وراء كل هذه الصفقات بشكل مباشر عبر صندوق الاستثمارات السعودي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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