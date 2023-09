موعد مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس والتشكيلة في الدوري الأمريكي

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق إنتر ميامي مباراة قوية وصعبة أمام لوس أنجلوس، فجر الاثنين، في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس، على ميدان ملعب (بنك كاليفورينا)، في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت السعودية وفلسطين.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر. عند الساعة الرابعة صباحاً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السادسة صباحاً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثالثة صباحاً.

كما وستبث مجريات اللقاء بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس، في منافسات الدوري الأمريكي، عبر مجموعة قنوات (Apple TV) الأمريكي.

وجاء تردد قناة (Apple TV) الناقلة لأحداث المباراة بين كلا الفريقين، 12563، ومعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب عامودي. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

وسيدخل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينيز، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه لوس أنجلوس، في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع ميامي: جوردي ألبا، كمال ميلر، توماس أفيليس، يديلين.

Working on the west coast 👊 pic.twitter.com/mO8KfReXnR

خط الوسط: أرويو، دييغو غوميز، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت تايلور، جوزيف مارتينيز، ليونيل ميسي.

وكان فريق إنتر ميامي قد تعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية أمام نظيره ناشفيل في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

Setting the stage.

Get ready for our matchup against @InterMiamiCF with an all-new Black & Gold Weekly. pic.twitter.com/6LOephnoi3

— LAFC (@LAFC) September 2, 2023