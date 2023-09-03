الأحد, سبتمبر 3, 2023
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رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس والتشكيلة في الدوري الأمريكي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- يستعد فريق إنتر ميامي مباراة قوية وصعبة أمام لوس أنجلوس، فجر الاثنين، في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس، على ميدان ملعب (بنك كاليفورينا)، في تمام الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت السعودية وفلسطين.

موعد مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر. عند الساعة الرابعة صباحاً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة السادسة صباحاً.

أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة الثالثة صباحاً.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي ولوس أنجلوس

كما وستبث مجريات اللقاء بين إنتر ميامي ولوس أنجلوس، في منافسات الدوري الأمريكي، عبر مجموعة قنوات (Apple TV) الأمريكي.

تدريبات إنتر ميامي
الإسباني جوردي ألبا لاعب إنتر ميامي

وجاء تردد قناة (Apple TV) الناقلة لأحداث المباراة بين كلا الفريقين، 12563، ومعدل ترميز 27500، كما وباستقطاب عامودي. ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

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تشكيلة مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس

وسيدخل المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينيز، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه لوس أنجلوس، في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: دريك كالندر.

دفاع ميامي: جوردي ألبا، كمال ميلر، توماس أفيليس، يديلين.

خط الوسط: أرويو، دييغو غوميز، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت تايلور، جوزيف مارتينيز، ليونيل ميسي.

وكان فريق إنتر ميامي قد تعثر بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة الماضية أمام نظيره ناشفيل في منافسات الدوري الأمريكي الممتاز.

كما وتلقى الفريق المنافس لوس أنجلوس الذي تلقى الهزيمة  أمام شارلوت، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الفريقين في الدوري الأمريكي الممتاز

ويحتل فريق إنتر ميامي في المركز ال14 قبل الأخير من ترتيب الدوري الأمريكي 2023 (إم إل سي) برصيد 22 نقطة.

كما وآتى الفريق المنافس لوس أنجلوس في ثالث جدول الترتيب برصيد 40 نقطة حتى الآن.

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