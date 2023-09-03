فيديو مروع من الأردن.. لص يسحل فتاة وكاد يسحقها تحت عجلات سيارتها

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وطن – قال الأمن العام الأردني إنه تمكن من تحديد الشخص الذي قام بإيذاء فتاة أثناء محاولته سرقة مركبتها، بعد أن تمكنت من التعرف على هويته وتحديد مكان اختبائه بزمن قياسي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هجوم شاب صاحب “سجل سوابق”، على فتاة لسرقة سيارتها، بمنطقة الدوار السابع في عمان.

سحل فتاة أثناء محاولة سرقة سيارتها

ووثق مقطع الفيديو، السارق، وهو يقتحم على الفتاة سيارتها فجأة، أثناء قيامها بالاصطفاف بالشارع العام في منطقة الدوار السابع أول أمس في عمّان بالأردن.

وأوضحت اللقطات التالية في المقطع، الفتاة وهي تحاول منع السارق من سرقة مركبتها والهروب بها، إلا أن السارق استطاع أن يتحكم من مقعد القيادة، ويقود السيارة، لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأكثر من 500 متر، ما تسبب بإلحاق الأذى بها وإصابتها بجروح وسحجات، فيما لا تزال قيد العلاج بالمستشفى.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو المتداول، والذي ظهرت خلاله عملية سرقة المركبة.

وبيّن الناطق الاعلامي أنّ الحادثة بدأت بمحاولة سرقة أحد المنازل في منطقة الدوار السابع، إذ فشل السارق بإكمال سرقته بسبب تنبه ساكنة في المنزل فقام بالاعتداء عليها والفرار من المكان.

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وتابع أنّه وعند خروج السارق ومحاولته الفرار من الموقع شاهد فتاة تقوم بالاصطفاف بمركبتها بالشارع العام فشرع بالصعود في المركبة لسرقتها.

وعند محاولة الفتاة الخروج من المركبة تابع مسيره لتعلق الفتاة بالمركبة ويقوم بجرّها لأمتار ، مما تسبب بإلحاق الأذى وترقد سائقة المركبة التي وقعت ضحية أفعاله الإجرامية وتكرارها في إحدى المستشفيات، وحالتها العامة متوسطة.

تحديد هوية الجاني

وأكّد الناطق الاعلامي أنّه ومنذ لحظة الحادثة والابلاغ عنها شكل فريق تحقيقي خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية. وتمكن الفريق وخلال زمن قياسي من تحديد هوية ذلك الشخص الذي تبين أنّه متوارٍ عن الأنظار وبالبحث عنه وجمع المعلومات جرى تفتيش عدة أماكن يشتبه بوجوده فيها، ليتم بعد ذلك تحديد مكانه في منطقة الرصيفة.

إذ جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه وضبطت المركبة المسروقة بحوزته، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب جرائم السرقة والإيذاء والعمل جارٍ لاستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء.

من ذوي الأسبقيات

وأوقف مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى المناوب المتهم لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة 15 يوما على ذمة القضية، وتبين أنه من ذوي الأسبقيات الجرمية، وبالتالي هو مكرر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني

وتبين أن المتهم لديه كشف طويل من الأسبقيات الجرمية تمثلت بالسرقات المتكررة والإقامة جبرية،إذ سبق أن قام بطعن فتاة أخرى في وجهها وحاول خنق والدتها المُسِّنة وسرق مصاغًا ذهبية.

ووفق قناة “رؤيا الإخبارية” أسند المدعي العام المناوب لمحكمة الجنايات الكبرى للمتهم ارتكابه جناية الشروع بالقتل تمهيدا لجناية وفق نص المادة 328 و 70 من قانون العقوبات، وجناية الشروع بالقتل تمهيدا لجنحة وفق المادتين 327 و70 من القانون ذاته، وجناية إيذاء الوجه وفق المادة 334 عقوبات مكررة، وجناية سرقة مركبة وفق المادة 401 /3، وجنحة سرقة منزل وفق المادة 406 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة لمدة 30 عاما.