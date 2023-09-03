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عمرو سعد يستقوي على طليقة شقيقه.. طلب من علياء بسيوني ما لم يتجرأ على طلبه من سمية الخشاب!

أحمد سعد تخلى عن ابنته التي تعرضت لخلع في الفخذ وتجاهل ألمها من أجل البقاء في الساحل

كتب رفيف عبدالله
عمرو سعد يستقوي على طليقة شقيقه.. طلب من علياء بسيوني ما لم يتجرأ على طلبه من سمية الخشاب!
الفنان أحمد سعد وشقيقه وزوجاتهما
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وطن- دخل الفنان المصري عمرو سعد، على خط أزمة طلاق شقيقه أحمد سعد للمرة الرابعة، من مصممة الأزياء علياء بسيوني.

ونقلت صحيفة “القاهرة 24“، عن مصادر خاصة، علمها بأن عمرو سعد تواصل مع علياء بسيوني، وطلب منها حذف المنشور الذي فضحت من خلاله شقيقه أحمد سعد.

حذف المنشور

وكشفت علياء في المنشور أن أحمد سعد تخلى عن ابنته التي تعرضت لخلع في الفخذ، وتجاهل ألمها من أجل البقاء في الساحل.

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد
علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

وأكدت المصادر أن عمرو سعد طلب من علياء حذف هذا المنشور لما يحتوى من إساءة لشقيقه.

وطالب سعد طليقة شقيقه بعدم كتابة مثل هذه الأشياء بسبب انتهاء العلاقة بينهما بشكل رسمي بعد زواج استمر عامين نتج عنه إنجاب طفلتين.

سبب الطلاق

وكانت الاعلامية المصرية رضوى الشربيني خلال برنامجها “هي وبس” على قناة “cbc سفرة”، قد تحدثت عن سبب طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد.

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وأشارت رضوى -نقلا عن علياء-، إلى منشور الأخيرة ضد طليقها مشددة على أنه أنها قامت بذلك بسبب حرقة قلبها على ابنتها التي تعرضت لحادث مروع مع والدتها، وهي طفلة رضيعة تبلغ من العمر ٤٠ يومًا فقط.

علياء بسيوني
الفنان المصري أحمد سعد وعلياء بسيوني

وتعرضت الرضيعة لكسر في ساقها ونصح الأطباء في الخارج بسفرها للعلاج حتى لا يترك أثر عليها مستقبلا. لكن أحـمد سعد وجد أن الجبس هو الحل رغم عدم اقتناع علياء.

وقالت رضوى إن علياء توقعت عودته من حفلته بالسعودية، ولكنها تفاجأت بذهابه إلى حفل آخر بالساحل الشمالي.

وتفاجأت بقراره بالانفصال عنها بسبب سوء تفاهم بذلك الموقف. خاصة أنها انفعلت عليه خوفا على ابنتها.

وفوجئت علياء به يطلقها ويتصل بالمأذون وينهي الزواج.

المصدررصد ومتابعة وطن

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