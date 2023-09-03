الأحد, سبتمبر 3, 2023
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حياتنا

بريتني سبيرز تستعرض وشم الثعبان على مؤخرتها.. وزوجها سئم تعريها أمام الموظفين!

يدعي مصدر مقرب من سام أصغري أن حاجة بريتني سبيرز المستمرة للتعري أمام الموظفين جعلته غير مرتاح

كتب رفيف عبدالله
بريتني سبيرز تستعرض وشم الثعبان على مؤخرتها.. وزوجها سئم تعريها أمام الموظفين!
النجمة الأمريكية بريتني سبيرز
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وطن– على الرغم من أزمة طلاقها من سام أصغري، تواصل بريتني سبيرز نشر مقاطع الفيديو على صفحتها على انستجرام، وغالبًا ما تسلط الضوء على حركات رقصها. لكنها أظهرت مؤخراً شيئًا لم يسبق له مثيل.

ظهرت بريتني سبيرز على انستجرام، وهي ترتدي قبعة شمسية باللون البيج وسترة قصيرة وهوت شورت أبيض.

متحمسة للغاية

ومع ذلك، كان تركيز الفيديو على أحدث وشم لها، والذي أظهر ثعبانًا يركض أسفل عمودها الفقري باتجاه مؤخرتها.

وصرخت سبيرز في الفيديو: “يا شباب وشم الأفعى الجديد. أنا متحمسة للغاية”.

واصلت سبيرز بعد ذلك الرقص حول الكاميرا، مبتسمة، معلقة فقط برمز تعبيري للثعبان.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زُعم أن سبيرز اعتقدت أن سام أصغري كان جاسوساً أرسله والدها لها. وهو الأحدث في سلسلة طويلة من الادعاءات.

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كما ادعى مؤسس TMZ هارفي ليفين أنه خلال خلاف بين الاثنين في غرفة فندق في لندن.تصاعد الموقف إلى درجة تعثر سبيرز واصطدمت بطاولة القهوة وتسببت في إصابة في الرأس تطلبت غرزًا . ولم يرد محامو كلا الطرفين بعد على استفسارات وسائل الإعلام.

بريتني بحاجة إلى أن تكون عارية

الآن، يدعي مصدر مقرب من أصغري أن حاجة سبيرز المستمرة للتعري أمام الموظفين جعلته غير مرتاح.

وقال أحد المطلعين لصحيفة The US Sun: “كان سام يشعر بالقلق في البداية من أن بريتني سوف تتجول عارية في بعض الأحيان عندما كانا معًا للمرة الأولى”.

سام أصغري وبريتني سبيرز
لا تزال إجراءات الطلاق بين الثنائي مستمرة

وأردف: ” لقد أخرجه هذا حقًا من منطقة الراحة الخاصة به ، خاصة وأن الحراس الشخصيين أو المعالجين سيكونون موجودين عندما كانت لا تزال تحت الوصاية”.

وتابع المصدر: “لكن مع مرور الوقت، كان الأمر مزعجًا جدًا بالنسبة له لأنه طلب منها التستر عندما يكون البستانيون أو عمال النظافة في الجوار.لقد كان منزعجًا جدًا من أن زوجته ستكون عارية ليراها هؤلاء الغرباء”.

وأضاف: “عندما كان يتحداها بشأن ذلك ويطلب منها ارتداء الملابس، كانت تقول إن هذا ليس من شأنه”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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