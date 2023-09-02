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وصية محمد الفايد “أغرب وصية في العالم” .. ماذا طلب أن يفعلوا بجثته؟!

وفقًا لمجلة فوربس، فتم تصنيف ثروة محمد الفايد في المركز 12 لقائمة أثرياء العرب

كتب أنس السالم
وصية محمد الفايد
يعتبر محمد الفايد من الشخصيات الرائدة في بريطانيا خلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي
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وطن – كشفت تقارير اخبارية عن وصية الملياردير المصري الأصل، محمد الفايد، صاحب سلسلة متاجر هاردوز البريطانية، الذي توفي الجمعة 1/9/2023، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وأعلن الملياردير الراحل في شهر مارس عام 2006م، عن وصيته وهي تحنيط جثمانه بعد وفاته واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر “هاردوز” الرئيسي الكائن في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية.

وصية محمد الفايد تحنيط جثمانه واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر هاردوز الرئيسي
أوصى الفايد بتحنيط جثمانه واستخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر هاردوز الرئيسي

وصية محمد الفايد “أغرب وصية في العالم”

وقد أثارت وصية المليارير محمد الفايد، جدلا بعد انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفت بأنها “أغرب وصية في العالم”.

المخرج الفني الخاص به أوضح سابقاً الأمر، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، وقال: “اتخذ محمد الفايد هذا القرار من منطلق حرصه على أن يبقى جزءًا مهمًا من أجزاء متاجر هاردوز بعد وفاته”.كما نقل “صدى البلد

محمد الفايد كان مالكا لسلسلة متاجر هارودز الشهيرة ونادي فولهام
محمد الفايد كان مالكا لسلسلة متاجر هارودز الشهيرة ونادي فولهام

واضاف: “أعتقد أن هذا المشروع سيكون ممتعًا للغاية بالنسبة لي شخصيًا. ولقد اختار الفايد أن يتم استخدام جثمانه المحنط كعقرب للساعات لكي يبقى في حركة دائمة مع الزمن لسنوات طويلة بعد وفاته”.

دودي الفايد والأميرة ديانا

يذكر أنه في عام 2010، باع الفايد متجر “هارودز” لصندوق الثروة السيادية في قطر. وتم استخدام ما يقرب من نصف سعر الشراء لسداد ديون الشركة.وفق bbc عربي

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وخاض الفايد، على مدى سنوات، حملة ضد العائلة المالكة في بريطانيا، لاسيما دوق أدنبره، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، الذي اتهمه بالتسبب في وفاة إبنه الوحيد عماد الفايد (دودي) والأميرة ديانا في حادث سير بباريس عام 1997.بحسب “سكاي نيوز

دودي الفايد والأميرة ديانا
دودي الفايد والأميرة ديانا

ولم تكشف تحقيقات الشرطة، أي دليل يشير إلى تعرض الأميرة ديانا ودودي الفايد للقتل.

ثروة محمد الفايد

يصنف الملياردير محمد الفايد كرجل أعمال عصامي.

بدأ حياته في الأعمال اليدوية، وصولًا لكونه من أغنى أغنياء العالم.

وفقًا لمجلة فوربس، فتم تصنيف ثروة محمد الفايد في المركز 12 لقائمة أثرياء العرب.

وتقدر ثروة محمد الفايد بثروة بـ 2 مليار دولار، بينما صنفته المجلة في المركز 1516 عالميًا.

المصدرصدى البلد - بي بي سي عربي - سكاي نيوز عربية

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