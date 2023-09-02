هدف بنزيما العالمي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بدوري روشن (شاهد)

- Advertisement -

وطن- سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، هدفاً عالمياً في كلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

وأحرز الفرنسي بنزيما هدفاً بكعبة قدمه اليسرى بعد استلامه تمريرة رائعة من زميله أحمد بالمسعود، لتسكن شباك مرمى الفريق المنافس الهلال السعودي عند الدقيقة ال38.

هدف بنزيما في كلاسيكو الهلال والاتحاد

وشارك لاعب الاتحاد السعودي وأسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما، بعد الأنباء التي تحدثت عن غيابه في مباراة قمة الكلاسيكو السعودي بسبب الإصابة. على عكس البرازيلي نيمار جونيور الذي لم يشارك في المباراة.

وحقق فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز المثير على نظيره الاتحاد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

مباراة الهلال والاتحاد

وسجل الصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي، الهاتريك التاريخي في قمة الكلاسيكو السعودي، في الدقائق ال20 وال60 وال65 من ركلة الجزاء.

- Advertisement -

كما وأحرز السعودي سالم الدوسري هدف الانتصار في المباراة عند الدقيقة ال71.

فيما سجل الاتحاد السعودي ثلاثية رائعة في شباك الهلال، رومارينيو في الدقيقة ال16. وكريم بنزيما في الدقيقة ال38 وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال45+8.

وتفوق فريق الاتحاد السعودي على صعيد التسديدات أمام الهلال السعودي، برصيد 16 تسديدة. على عكس الأخير الفائز في المباراة برصيد 14 تسديدة.

كما واستحوذ الهلال السعودي على الكرة. بنسبة 57%، متفوقاً بذلك على منافسه الاتحاد السعودي بنسبة 43%.

وسيلتقي فريق الاتحاد في المباراة القادمة أمام الأخدود، كما وسيواجه الهلال. أمام الرياض في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة حتى الآن.