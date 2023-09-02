السبت, سبتمبر 2, 2023
الرئيسيةرياضةهدف بنزيما العالمي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بدوري روشن (شاهد)
رياضة

هدف بنزيما العالمي في كلاسيكو الهلال والاتحاد بدوري روشن (شاهد)

كلاسيكو الهلال والاتحاد في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن

كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما
الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي
- Advertisement -

وطن- سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، هدفاً عالمياً في كلاسيكو الهلال والاتحاد، ضمن قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

وأحرز الفرنسي بنزيما هدفاً بكعبة قدمه اليسرى بعد استلامه تمريرة  رائعة من زميله أحمد بالمسعود، لتسكن شباك مرمى الفريق المنافس الهلال السعودي عند الدقيقة ال38.

هدف بنزيما في كلاسيكو الهلال والاتحاد

وشارك لاعب الاتحاد السعودي وأسطورة ريال مدريد السابق كريم بنزيما، بعد الأنباء التي تحدثت عن غيابه في مباراة قمة الكلاسيكو السعودي بسبب الإصابة. على عكس البرازيلي نيمار جونيور الذي لم يشارك في المباراة.

وحقق فريق الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي)، الفوز المثير على نظيره الاتحاد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في قمة منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي روشن الممتاز لكرة القدم.

مباراة الهلال والاتحاد

وسجل الصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم الهلال السعودي، الهاتريك التاريخي في قمة الكلاسيكو السعودي، في الدقائق ال20 وال60 وال65 من ركلة الجزاء.

- Advertisement -
الفرنسي بنزيما
كريم بنزيما نجم فريق الاتحاد السعودي

كما وأحرز السعودي سالم الدوسري هدف الانتصار في المباراة عند الدقيقة ال71.

فيما سجل الاتحاد السعودي ثلاثية رائعة في شباك الهلال، رومارينيو في الدقيقة ال16. وكريم بنزيما في الدقيقة ال38 وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقة ال45+8.

وتفوق فريق الاتحاد السعودي على صعيد التسديدات أمام الهلال السعودي، برصيد 16 تسديدة. على عكس الأخير الفائز في المباراة برصيد 14 تسديدة.

كما واستحوذ الهلال السعودي على الكرة. بنسبة 57%، متفوقاً بذلك على منافسه الاتحاد السعودي بنسبة 43%.

وسيلتقي فريق الاتحاد في المباراة القادمة أمام الأخدود، كما وسيواجه الهلال. أمام الرياض في منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي روشن الممتاز.

كلاسيكو الهلال والاتحاد
الهلال والاتحاد في الكلاسيكو السعودي

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي روشن. برصيد 13 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + الدوري السعودي/ منصة x

اقرأ أيضاً

رياضة

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد فوز الهلال على الاتحاد في قمة الكلاسيكو

رياضة

صدمة للسعوديين.. موقع مقرب من ليفربول يكشف تطورات مفاجئة في صفقة محمد صلاح

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

حياتنا

رونالدو وبنزيما ونيمار بالزي السعودي.. حقيقة صورة غزت المواقع (شاهد)

رياضة

كيف يمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والهلال في قمة الكلاسيكو السعودي؟!

حياتنا

الفنانة عبلة كامل تحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الاتحاد السعودي بتعليق صادم! (شاهد)

رياضة

والد محمد صلاح يكشف ما أخبره به نجله بشأن الانتقال للدوري السعودي

رياضة

إصابة بنزيما قبيل مواجهة قمة الكلاسيكو أمام الهلال السعودي (فيديو)

حياتنا

فنان مصري يعرض نفسه على نادي الاتحاد السعودي بدلا من محمد صلاح (شاهد)

رياضة

بعد العرض السعودي.. كلوب يحسم أمر مستقبل صلاح مع ليفربول بشكل نهائي

رياضة

هل يُغادر صلاح ليفربول إلى جدّة السعودية.. كل ماتريد معرفته وآخر التطورات

رياضة

راموس سيزامل بنزيما في الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة راتبه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

معلومات جديدة توثق تفاصيل مقتل سائحين مغربيين بنيران الأمن الجزائري

الثنائي البرتغالي فيليكس وكانسيلو إلى برشلونة.. كم كلف ذلك خزينة البلوغرانا؟!

فيديو مرعب لفيل جريح وغاضب يسحق حارس غابة حتى الموت! (شاهد)

دنيا بطمة تغري عشيقها الجديد بـ هوت شورت جينز ممزق (شاهد)

ولي العهد السعودي في طهران.. صورة غريبة باهظة الثمن تثير الذهول

أكبر طرح عام للأسهم في التاريخ.. السعودية تجهز “مفاجأة أرامكو”

استعانوا بـ أحمد سعد.. موظفو مكتب الملكة رانيا يفاجئونها بالاحتفال بعيد ميلادها وهذه ردة فعلها؟ (شاهد)

ابنة هيفاء وهبي تصور ظلها عارية (فيديو)

طائرة الكنز.. عمرو واكد يواجه السيسي بتساؤلات لافتة بعد الإفراج عن المتهمين الخمسة

جريمة بشعة ارتكبتها شابة عراقية في ألمانيا مع شبيهة لها.. لن تُصدق ما فعلته ولماذا؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC